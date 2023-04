Digitalizar los servicios sanitarios para poner al paciente en el centro

El subdirector de Tecnoloxías, Benigno Rosón; la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, y la periodista de La Voz María Meizoso, en un encuentro celebrado este viernes en el museo Santiago Rey Fernández-Latorre. Gonzalo Barral

En el año 2000, en Galicia hubo varios pioneros que apostaron por la digitalización en el sistema sanitario e iniciaron el proceso. Hoy, ese compromiso con la transformación y desarrollo de las herramientas digitales sigue estando muy presente, de forma inaplazable, con la convicción de que el paciente tiene que ser el centro sobre el que gire todo lo demás. La historia clínica electrónica, la solicitud de cita a través de una aplicación, la carpeta personal de salud o la videoconsulta son solo algunos de los avances en la atención sanitaria gallega, ya presentes en el día a día de los ciudadanos. Una realidad que hace de Galicia un ejemplo a seguir por otras comunidades autónomas.

Precisamente la digitalización de los servicios sanitarios, así como su contribución y sus beneficios a sanitarios y ciudadanos, fue el tema que reunió este viernes en el museo Santiago Rey Fernández-Latorre al conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña; la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo Pardo; la directora general de Saúde Pública, Carmen Durán, y al subdirector de Tecnoloxías, Benigno Rosón. En un encuentro presentado por la periodista de La Voz María Meizoso y patrocinado por el laboratorio japonés Takeda, en el que participó su director de Oncología, Fernando Valpuesta, hablaron de la gestión del sistema sanitario, del uso del big data enfocado a la prevención de salud pública y del propio desarrollo tecnológico de las herramientas digitales.

«Vivimos un proceso continuo de actualización. El buen uso de la tecnología en la salud redunda en beneficio del personal, pero sobre todo del ciudadano», señaló García Comesaña. El titular de Sanidade señaló la apuesta de Galicia por la historia clínica electrónica, con la nueva actualización —la quinta— del programa Ianus «más transversal, más inteligente y más colaborativa». Con ella, se giró el modelo y se centró en el paciente; por ejemplo, permite agrupar todos los episodios de una persona de forma gráfica. De hecho, se busca la participación del ciudadano en la tecnología. Con la carpeta personal de salud, puede subir toda la información que considere oportuna y decidir si quiere que el médico acceda o no a ella.

Implicación del ciudadano

El nivel de aceptación de estas herramientas por parte de los pacientes ha sido excepcional. De los 43.000 profesionales del Sergas, más de la mitad (26.000) utilizan la historia clínica electrónica. También permite la monitorización a personas con patología crónica: hay 8.000 pacientes que «periódicamente suben datos que no están en la nube, sino integrados en la historia», señala García Comesaña. En cuanto a la aplicación Sergas Móbil, en el 2019 había 370.000 usuarios; hoy ya son 1.900.000 los que acceden en condiciones de máxima seguridad.

De los más de dos millones de certificados que se descargaron de la vacunación contra el covid, el 70 % lo hicieron desde el Sergas Móbil, según afirma la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo. Una aplicación que permite solicitar una cita, ser atendido por un médico a través de una videollamada, recibir mensajes selectivos, calcular la ruta más corta para llegar a un centro sanitario o encontrar la consulta asignada dentro de un recinto hospitalario. Desde enero, también es posible contactar con el 061 directamente y trasladar mediante geolocalización la ubicación exacta de la emergencia médica. «Nos permite ganar mucho tiempo y que en muchos casos es vital», señala López Pardo.

Para la gerente del Sergas, es imprescindible implicar a la ciudadanía en la digitalización de los servicios sanitarios, sin olvidar que «hay que encontrar un equilibrio entre la convivencia del modelo analógico y digital», teniendo en cuenta la brecha digital. Pero también es clave la interacción con los pacientes. Uno de los métodos que han puesto en marcha para mejorar la comunicación con los ciudadanos y que a punto está de extenderse a todos los centros de salud, según señaló López-Pardo, es la recogida de las llamadas perdidas. El centro será el que llame de vuelta al paciente.

«La digitalización debe ser una herramienta, por sí misma no tiene sentido»

El impacto de la digitalización en los servicios de salud alcanza todo el proceso: prevención, diagnóstico, tratamiento y atención continuada. No obstante, hay una idea en la que todos los responsables sanitarios coinciden: esta debe ser un instrumento, no un fin en sí mismo. «No la tecnología por la tecnología», señala Carmen Durán, directora general de Saúde Pública. En su campo se centraron en áreas muy concretas: vigilancia epidemiológica, enfermedades transmisibles y no transmisibles, vacunación, estilos de vida saludables y cribados. En el caso de la primera, el gran reto llegó con la pandemia.

El programa Obesidade Zero, para la prevención del sobrepeso y la obesidad en Galicia, es una de las grandes apuestas de la consellería. El gran anuncio es que a partir de noviembre estará a disposición de ciudadanos y sanitarios una aplicación en la que, con el objetivo de inculcar hábitos saludables, habrá clases de yoga interactivas, un contador de pasos —«vamos a hacer todos juntos el Camino de Santiago», señaló Durán—, recomendaciones para hacer la compra y las comidas, juegos —«hay que gamificar para ganar»— y un apartado enfocado a las adicciones.

Afinar los cribados

Hasta ahora, la estrategia planteada para los cribados era el envío de una carta en la que se invitaba a los ciudadanos a participar en pruebas de cáncer de colon, mama y cérvix. Ahora, explica Durán, se envía un SMS en el que, por ejemplo, se le da a la paciente la posibilidad de elegir si quiere que le envíen un dispositivo de toma de muestra a casa o sea una matrona quien le realice el cribado. «Es un antes y un después, más eficiente», señala. También hay dos grandes proyectos con los cribados de cáncer de pulmón y próstata: «Estamos trabajando con algoritmos de IA que en base a las características del paciente evalúen el riesgo para poder dirigir mejor la diana».

La ciberseguridad cerró el encuentro. Benigno Rosón, subdirector de Tecnoloxías, explicó que desde la consellería están invirtiendo tres millones en seguridad. «Las guerras ahora son digitales. Si te consideran un enemigo, tu sanidad es un activo crítico. Nosotros estamos bien protegidos», señaló. Rosón concluyó con la brecha digital, afirmando que la tecnología en Galicia es inclusiva: «La sanidad pública gallega siempre ha sido respetuosa. Y siempre va a haber los mismos medios para ir al centro de salud, o tecnología más sencilla como el teléfono».