El crimen del Cash Record, 29 años después: «Las familias luchamos por tener un juicio y nos alivia saber que lo conseguimos»

Óscar Cela

Un día como hoy, pero del año 1994, una persona entró en el establecimiento del Cash Record del polígono de O Ceao, en Lugo. Empuñando una pistola Star BM Parabellum de 9mm, asesinó a sangre fría a los dos trabajadores que quedaban a la hora del cierre. Esteban Carballedo y Elena López murieron en el acto. El atracador, que se sospecha que actuó con cómplices, se llevó cerca de cinco millones de pesetas y huyó. 29 años después, no hay culpables.

Sin embargo, este aniversario no es como los anteriores. De hecho, es el primero después de que se celebrase el juicio en el que Manuel Juan Vilariño, un hostelero lucense, se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo como acusado del doble crimen de O Ceao. Para las familias, el 29 aniversario del crimen trae consigo una pequeña dosis de alivio.

Es imposible imaginar el dolor que han tenido que superar Isabel López, hermana de Elena, y Beli Sánchez, cuñada de Esteban. Ellas representan la lucha de las familias de los asesinados en busca de justicia. «Hemos peleado tantísimo estos años por tener un juicio, y lo hemos conseguido. A pesar de que creemos que no se ha hecho justicia, sí notamos una cierta sensación de alivio por haber podido sentar a ese señor en el banquillo y haber tenido la oportunidad de preguntar por lo que pasó aquel 30 de abril», afirma Isabel López.

Ambas reconocen que este aniversario «sabe distinto», porque «el mero hecho de llegar a juicio fue un éxito». La absolución del acusado, sin embargo, les parece «una pena», pero era algo que ya imaginaban porque «era muy difícil demostrar lo que pasó tantos años después».

Organizan un homenaje el día 2

Cada año, las familias organizan un acto en recuerdo de las víctimas. Este 2023, será el martes, día 2 de mayo. «Por la mañana, vamos a colocar unos buzones en cada una de las puertas de la Muralla. La gente que quiera puede escribirnos un mensaje y dejarlo en el buzón, contándonos qué piensan del caso. Por la tarde, a eso de las 20.30 horas, haremos el acto frente a la Audiencia Provincial. Allí, leeremos los mensajes que nos han dejado», dice Isabel.

«Los anteriores aniversarios del crimen eran un día de reivindicación y de pedir justicia, pero este año nos queremos centrar en agradecerle a la gente todo el apoyo que nos dieron», afirma la hermana de Elena López.

«Estoy orgullosa de la lucha de todos estos años»

A pesar de mostrar cierto alivio, las familias no cesarán en su lucha. Cuando se conoció la sentencia absolutoria, sus abogados avanzaron que recurrirían al Tribunal Supremo. Esta semana, la Audiencia Provincial certificó la exculpación del acusado, y el procedimiento pasó al Supremo de manera oficial. Ahora, la defensa y la acusación tienen 15 días para personarse en el proceso y preparar sus posturas de cara al recurso.

«Nosotras seguimos pensando que fue Vilariño, pero que no lo hizo solo. Ahora el proceso está en Madrid y ellos decidirán. Si repasan toda la documentación y lo dicho en el juicio, creemos que pueden considerar que todos los indicios que apuntan al acusado pueden constituir una prueba para condenarlo», comenta Isabel López.

Mirando al futuro, las familias incluso piensan en exigir responsabilidades a los encargados de la investigación de hace 29 años. «Si no se puede probar que Vilariño fue el autor, es porque la labor policial fue un desastre. Si pedimos responsabilidades no será por nosotras, sino para que no le vuelva a ocurrir a más familias», reflexiona.

En definitiva, aunque las familias sabían que la sentencia podría no ser de su agrado, se muestran aliviadas por haber conseguido llegar a juicio. «Estoy orgullosa de la lucha de todos estos años. Sobre todo, porque demuestra que nada es imposible. Me da mucha pena ver cómo casos parecidos quedan en nada porque las víctimas no tienen fuerzas para luchar. Siempre hay una oportunidad», concluye Isabel López.

Un juicio inaudito

El doble crimen del Cash Record es un caso único en la historia judicial española. Hasta este el pasado mes de enero, jamás se había juzgado a nadie tanto tiempo después de la comisión de un suceso así. Una instrucción policial criticada hasta por los propios jueces, una falta de pistas evidente y varios archivos del caso hicieron que el procedimiento se dilatase durante tanto tiempo.

Durante 20 años, el proceso estuvo dando tumbos sin un destino claro. No fue hasta bien entrado el siglo XXI cuando el juzgado imputó a Vilariño, el único sospechoso que ha habido en todo el proceso. La policía siempre sospechó de él, una persona condenada por tráfico de drogas y tenencia de armas, y que se rumoreaba que ya había cometido robos similares. No se ha podido probar si fue él.