La Xunta espera que la ley del litoral entre en vigor este año y descarta recursos del Gobierno

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, tras la reunión del Consello de la Xunta. Sandra Alonso

El Parlamento recibirá a principios de mayo la ley de ordenación y gestión integral del litoral de Galicia, después de su aprobación esta mañana en el Consello de la Xunta. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, valoró en la rueda de prensa posterior que el texto normativo es «froito dun gran consenso» y que, desde que inició su tramitación el pasado mes de septiembre, se trató con la «maior axilidade e a maior participación posible». Argumentó que ese diálogo, en el que se atendió a más de 80 alegaciones que enriquecieron el texto en un 60 %, es plenamente legal. «Non hai ningún resquicio de anticonstitucionalidade», descartó Vázquez, preguntada por las críticas desde el Gobierno central, cuya alegación fue atendida desde la Consellería, por lo que descarta futuras acciones del Ejecutivo central contra la norma.

El Gobierno gallego espera que la Cámara autonómica apruebe en los próximos meses la ley con el objetivo de que entre en vigor antes de que finalice el año. Vázquez recordó que la competencia sobre la ordenación del litoral está reconocida por el Estatuto de Autonomía, de forma que Galicia será la primera comunidad en contar con una legislación propia para «regular e xestionar» su propio litoral en toda su extensión: terrestre, intermareal y marina. «Tanto terra dentro como mar adentro», continuó la titular de Medio Ambiente, sobre una extensión que abarca desde los límites administrativos de los municipios hasta las primeras doce millas náuticas.

«Era vital unha correcta ordenación do litoral, regular a franxa litoral dende Galicia e dar seguridade xurídica aos titulares de instalacións en dominio público», siguió, cifrando en 4.000 los inmuebles y en más de 300 las industrias afectadas. La conselleira subrayó que Galicia es la comunidad con más kilómetros de costa, por encima de los 2.500, sobre la que se asientan 80 ayuntamientos, «a metade da poboación galega».

Reivindicó la «moitísima vida económica» en el litoral gallego, insistiendo en la necesidad de darle una regulación «adaptada» a la realidad gallega y con «estricto respecto á lexislación estatal». La ley permitirá regularizar edificaciones e instalaciones ya existentes en la franja costera, ante la normativa del Gobierno central que la Xunta considera que genera «inseguridade xurídica», advirtió Vázquez sobre este «día histórico» para Galicia.

Gestión integral del litoral

En las aportaciones al texto, Ángeles Vázquez agradeció las trasladadas desde el Observatorio do litoral, que cuenta con los «maiores expertos» en este ámbito. Mencionó al profesor Javier Sanz Larruga, catedrático de Derecho Administrativo especializado en las áreas litoral y ambiental presente en la sala, como un «socio comprometido na xestión integral do litoral». Precisamente ese será el añadido al título de la futura ley, que será de «xestión integral do litoral de Galicia». Vázquez apuntó a que ese será uno de los cambios «máis relevantes» en la normativa, ya que el concepto de gestión integral es el enfoque que «predomina en Europa». «Non só a protección física da costa senón das actividades que nela se desenvolven», añadió.

La conselleira se mostró también crítica con los «atrancos xerados polo Estado pola súa interpretación tan restritiva do litoral», y defendió que sea Galicia, y «non dende Madrid», el lugar donde decidir el ordenamiento del mar. Se refirió a continuación a las palabras de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente que advirtió sobre la inconstitucionalidad de la norma, que comparó con una «declaración de independencia». «Esas declaracións foron froito dunha visita a Galicia sen coñecer o texto», zanjó. Sobre el apoyo que avanzó esta mañana el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, Vázquez dijo que esta es «a mellor lei que podería ter Galicia» y espero que el BNG también la apoye, si bien los nacionalistas han presentado ya su propio proyecto de ley.

Insistió, de nuevo, en que descarta un recurso de inconstitucionalidad desde el Gobierno. «Dende Galicia se nos distingue por ser serios, sensatos. Cando damos un paso ao fronte dámolo amparado por datos científicos e a máxima seguridade científica», afirmó.