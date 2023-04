El PSdeG anuncia su apoyo a la ley de litoral que el Gobierno considera «anticonstitucional»

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. Sandra Alonso

El líder de los socialistas gallegos avanzó esta mañana que su partido apoyará la ley de ordenación do litoral que aprueba hoy el Consello de la Xunta. «Dende que asumimos a secretaría xeral, a defensa dos servizos públicos e dos intereses do tecido produtivo de Galicia está por riba de todo», reflexionó Valentín González Formoso. «Mesmo por riba do partido», advirtió a continuación para comunicar que el PSdeG apoyará la tramitación de una ley «que pretende dotar a Galicia dunha ferramenta para preservar o litoral e o modo de vida das 40.000 persoas que dependen da cadea mar-industria», añadió sobre un sector que aporta 9.000 millones de euros al PIB de la comunidad, cifró.

«A lei é unha oportunidade para preservar a sustentabilidade do sector», dijo sobre una normativa contra la que el Gobierno central, de su mismo signo político, alegó y criticó como «anticonstitucional». El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llegó a calificarla en una entrevista como una «declaración de independencia», advirtiendo sobre la necesidad de que Galicia modificase su Estatuto de Autonomía para acceder a esta competencia, como hicieron anteriormente todas las comunidades autónomas que obtuvieron la gestión y ordenación de su costa. Formoso valoró que la ley vaya a dotar a Galicia «de ferramentas que permitan autorregular concesións e autorizacións neste sector» y de dar a sus trabajadores «seguridade xurídica».

El secretario xeral socialista también indicó que su partido hará aportaciones al trámite parlamentario de una ley en la que ve «certas eivas que deben ser correxidas». «O PSdeG está na postura de defender os intereses de Galicia por riba de calquer interese, incluso por riba do partido», subrayó.

Se mostró crítico con que la Xunta inicie ahora un trámite que no hizo en catorce años. «Con distintos Gobernos, nunca deron o paso para intentar regular e xestionar estas competencias», lamentó, exigiendo que este traspaso se trate «como asunto de país». Sobre el recorrido de la norma, tras las alegaciones presentadas contra ella desde el propio Ejecutivo central, Formoso recordó que existen informes favorables, como el del Consello Consultivo, que garantizan su viabilidad. «Queda camiño por diante para esclarecer a mellor maneira para levar a ley á práctica, pero o tecido mar-industria quere que se lle preserve a seguridade xurídica», expuso, reclamando también a la Xunta que no utilice esta cuestión como un arma de confrontación con el Estado ya que «é o diálogo» la forma de solucionar los problemas existentes.