Abel Caballero contratará cuatro años de luces de Navidad por 14 millones

xoán carlos gil

El Concello de Vigo ultima un contrato para garantizarse la iluminación decorativa de las cuatro próximas Navidades. Tendrá un valor de 13,9 millones de euros. El gobierno local de Abel Caballero prevé sacarlo a concurso público antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que, según las encuestas, volverá a obtener mayoría absoluta.

Así se lo ha comunicado a las empresas potencialmente interesadas a través de un anuncio de información previa, que es un trámite con el que las administraciones pueden acortar los plazos en la contratación. Este anuncio avisa al sector de que muy pronto el Concello de Vigo licitará la redacción del proyecto de iluminación de las calles de la ciudad, el alquiler de los elementos decorativos y también su instalación. Y establece que la fecha estimada para que se publique la licitación es el 12 de mayo. Ese día, a las 0.00 horas, habrá comenzado la campaña electoral. Por lo tanto, la iluminación saldrá a concurso público solo unas horas después de que empiece la campaña electoral, si se cumplen esas previsiones. El año pasado se contrató en julio.

Las luces que va a contratar el Ayuntamiento de Vigo durarán, precisamente, un mandato municipal, hasta enero del 2027, un año en el que también se celebrarán elecciones municipales.

La iluminación navideña de Vigo ha ido adquiriendo cada año una dimensión mayor. Para esta pasada celebración, el Concello prorrogó el contrato que había firmado con la empresa cordobesa Ximénez en el 2018, y le costó 967.000 euros. Además, llegó a otro acuerdo con la misma empresa por otros 773.000 euros para alquilarle más ornamentos. En total, las luces de la Navidad 2022-2023 costaron 1,7 millones. A esa cantidad se suman otros elementos decorativos de las calles, por los que pagó 625.000 euros en la última campaña.

El objeto de los dos contratos adjudicados a Ximénez es prácticamente idéntico al que ahora licitará el Concello de Vigo. El importe de 13,9 millones de euros (IVA incluido) es el valor del contrato, que incluye las posibles prórrogas, pero no se sabe cuántas van a ser. ¿Cuánto gastará, entonces, el Ayuntamiento? Si el expediente incluyese dos prórrogas, como en el contrato del 2018, quedarían 2,3 millones de euros para cada año (un 35 % más que ahora). Si no hubiese ninguna, serían 3,47. Este dato no se conocerá oficialmente hasta que se publique la licitación.

Lo que parece claro es que la inversión va a volver a crecer. En enero, durante la celebración de Fitur, Abel Caballero ya avisó de que en el Concello de Vigo llevaban dos años trabajando en la Navidad 2023-2024, «pero no lo vamos a decir porque todo el mundo está viendo para Vigo y nos pueden copiar».

El año pasado el montaje de la iluminación comenzó a principios de agosto y duró más de tres meses. Si ahora la iluminación crece, como parece que hará, los operarios podrían requerir más tiempo.