Rueda elude responder sobre el exceso de velocidad de José Manuel Baltar

Sandra Alonso

Los diputados del Parlamento llegaron esta mañana a la sesión de control con la noticia sobre el alto que dio la Guardia Civil en la A-52 al presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, por circular a 215 kilómetros por hora, según el radar, cuando la velocidad máxima permitida era de 120. Hasta en tres ocasiones preguntaron los portavoces de la oposición al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, si exigirá responsabilidades al líder de los populares ourensanos. Pero el presidente gallego eludió referirse a él o cualquier alusión sobre el caso en los cuatro turnos de palabra que tuvo.

«Vai pedir responsabilidade por ese gravísimo feito?», cuestionó primero el socialista Luis Álvarez, en una intervención donde apuntaba a los «catro liderados» que detecta en el Partido Popular. El portavoz del PSdeG en la Cámara autonómica formuló la pregunta avanzando que en Ourense «xa se sabe quen manda», apuntando a la autoridad de Baltar en la provincia y en el propio partido.

Con mayor vehemencia se dirigió la líder del BNG, Ana Pontón, que abrió su micrófono instando a Rueda a responder si «esixirá responsabilidades» al presidente de la Diputación de Ourense por el supuesto delito contra la seguridad viaria. Recordó que los políticos deben dar ejemplo, y que «ir a máis de 200 non é exemplo para ninguén», si no un «perigo» para la ciudadanía. «Vai esixir responsabilidades ou non pode porque non ten autoridade para facelo?», expresó en la misma línea que Álvarez. De nuevo, Rueda rechazó valorar el suceso.

El presidente gallego mantuvo su discurso, siguiendo el orden del día, ofreciendo datos sobre el sector industrial y acusando a la portavoz nacionalista de dar «cifras falsas». Pontón aprovechó el silencio del presidente para zanjar, de nuevo al inicio de su intervención: «Vexo que non ten autoridade para esixirlle nada a Baltar». «Nin unha mención a unha situación tan grave. Lamento que se estrene así como presidente do seu partido e dos galegos e galegas», añadió.

Al término de la sesión de control, la portavoz de Interior del PSdeG, Paloma Castro, se dirigió a los medios para reclamar al presidente de la Xunta que «faga dimitir» al presidente ourensano.