Publicado el plan de estudios para el grado de Intelixencia Artificial en las tres universidades gallegas

NOELIA SILVOSA

¿Podemos confiar cien por cien en un robot que diga que una persona padece esto o lo otro? Esa y muchas otras preguntas se hace Judit González Prol, que sueña con ser capaz de responderlas. No es una alumna cualquiera. Este año ganó el segundo premio Stephen Hawking con un proyecto que hizo en el marco de su bachillerato STEMbach en el IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago. Lo hizo sobre inteligencia artificial, y ese es precisamente el grado que estrena ahora. Judit es consciente de que la suya es una rama que mayoritariamente se ve como algo desconocido, casi futurista. «A mí desde pequeña me gustó la informática. Ya desde el colegio, cuando te mandaban hacer un proyecto o la típica presentación, a mí me gustaba buscar un programa que lo hiciese más chulo. Siempre tuve ese disconformidad con lo más básico. Y también participé en muchas extraescolares de robótica, impresión 3D... », recuerda.