¿Cuánto cuesta el pacto para mejorar horarios y sueldos en la sanidad pública gallega?

Extender el complemento específico a todos los médicos; elevar el precio de la hora de guardia, convertir la noche del viernes en prefestiva y pagarla como tal; retribuir los días 24 y 31 de diciembre de forma especial, subir los complementos de nocturnidad, festividad y turnicidad y, sobre todo, reducir de forma paulatina la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales. Son en líneas generales las principales medidas que los sindicatos con representación en la mesa sectorial firmaron el pasado jueves con la Consellería de Sanidade en un acuerdo unánime y que el propio conselleiro, Julio García Comesaña, calificó como uno de los más importantes de los últimos años junto a la carrera profesional.

Pero, ¿cuánto le va a costar a las arcas públicas aplicarlo, y cuánto debe incrementarse la plantilla de personal para hacer efectiva esta reducción horaria a los 43.000 empleados fijos y eventuales del Sergas? La Xunta no da una cifra, e insiste en ello. Por prudencia o porque aún está cuadrando números. Los sindicatos también han requerido esos cálculos, porque tampoco los tienen. En algún se dio la cifra de 60 millones de euros, pero insisten los representantes de los trabajadores que es imposible, salvo que se incluya la carrera profesional, que sí tiene un coste elevado. «Están elaborando unha nova orde de confección de nóminas e aínda están facendo os cálculos e as táboas», explica Manuel González Moreira, de la CIG-Saúde.

El acuerdo 2008-2012, con mejoras considerables, recogía un presupuesto de 30 millones anuales, así que los sindicatos insisten en que este está lejos de los 60. «Pero queremos velo antes de que se publique no DOG para comprobar que se inclúen todas as medidas», añade Moreira.

Hay medidas concretas cuyo coste es sencillo de averiguar. Extender el complemento específico a los médicos que ahora mismo compaginan pública y privada (unos 630 profesionales), supondrá un mínimo de 720 euros al mes por facultativo a partir del 2024; es decir, unos 5,4 millones anuales si se abona solo en doce nóminas. Otras, como la subida de las guardias, tienen menor coste, porque solo un colectivo, el médico, hace estos turnos de 24 horas.

En cuanto a la reducción de la jornada para las 35 horas semanales, supondrá o contratar o pagar horas complementarias para cubrir esa diferencia horaria. Pero calcular cuánto costará no es tan sencillo. Porque algunas de estas horas, explica Javier González, de CC.OO. no tienen ni siquiera por qué cubrirse, «son medidas que suponen mucho para el personal pero no para las arcas públicas». Por ejemplo, un administrativo de hospital puede no ir los sábados por la mañana, ya que el trabajo disminuye mucho en esa jornada.

De lo que están convencidos los sindicatos es de que aunque el pacto de la pasada semana supone una gran mejora de las condiciones laborales de los empleados del Sergas, no es un montante excesivo a nivel presupuestario, muy lejos de lo que supuso la carrera profesional.

¿Y la plantilla del Sergas, cuánto aumentará? Si en lugar de 37,5 horas semanales el personal trabaja a partir del 2025 un total de 35 se necesita más plantilla para realizar la misma asistencia. ¿Cuánta? Tampoco es posible determinarlo, y desde luego el Sergas no tiene el cálculo. En primer lugar hay especialidades deficitarias -fundamentalmente médicas pero también de otras categorías, como enfermería- en donde no hay posibilidad de contratar a sustitutos, por lo que se pagarán jornadas complementarias. En otros colectivos no siempre es preciso incrementar personal, por lo que de momento ni sindicatos ni Administración tienen claro cuál será ese aumento, «pero o noso obxectivo é que se reforce a plantilla», apunta González Moreira.