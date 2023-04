La Xunta mantiene su previsión de crecimiento pese a las advertencias de desaceleración

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo. Sandra Alonso

El Gobierno gallego conserva para este año su previsión de crecer un 1,7 %, a pesar de que organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajan ese porcentaje al 0,6 %. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ratificó esta mañana esos datos en el Parlamento, en una comparecencia a petición propia, apuntando también a un déficit del 0,3 % del PIB en medio de un entorno económico «difícil» y un contexto de desaceleración.

Corgos defendió que el cuadro macroeconómico de los presupuestos aprobados en diciembre sigue «plenamente vixente», después de haber recuperado ya el año pasado el PIB prepandemia. La oposición, aparte de poner en duda la cifra de ejecución de un 99 % del presupuesto del 2022 dada por el conselleiro, centró sus críticas en la política fiscal de la Xunta por considerar que las principales rebajas son «para ricos», mientras más de un 50 % de las familias gallegas llega con dificultades a fin de mes.

El titular de Facenda destacó el «rigor e a disciplina» y la «estabilidade e a planificación» como las principales características de la gestión económica de la Xunta, lo que cree que permite que Galicia esté «en muy buena posición» para cumplir el déficit público previsto para este año del 0,3 % del PIB, frente al 0,4 % del año pasado, 189 millones de euros frente a los 243 millones anteriores. Así, informó de que Galicia cerró el 2022 con una ejecución del presupuesto consolidado del 99 %, un déficit presupuestario de 293 millones de euros (lo que representa el 0,4 % del PIB y dos décimas menos de lo inicialmente previsto), y un ratio de deuda sobre el PIB del 17,2%, es decir, tres décimas por debajo de lo previsto. El conselleiro, además, criticó la tardanza en la transferencia de los fondos europeos por parte del Gobierno central y la falta de cogobernanza. «O Goberno central está actuando de xeito moi lento, centralista e discrecional», lamentó.

La diputada del BNG Noa Presas le recordó que su partido apoya reclamar para Galicia la gestión directa de los fondos europeos, pero animó a la Xunta a hacer «algo máis que mandar cartas» al Gobierno. «Na historia da literatura deste país están as cartas de Galdós e Pardo Bazán, as de María Casares e Albert Camus, e están as cartas da Xunta ao Gobierno central que non están servindo para nada», reprochó. Para la socialista Begoña Rodríguez Rumbo, la Xunta solo hace «anuncios de propaganda» sobre rebajas de impuestos que no llegan a los gallegos que más lo necesitan, ya que sigue el «modelo regresivo» de la Comunidad de Madrid para «beneficiar aos máis ricos», como la bonificación en un 50 % del impuesto de patrimonio. En la misma línea habló Presas, acusando al PP de trabajar en su política fiscal y económica para «facer máis ricos aos máis ricos»

Frente a la oposición, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, defendió la «boa execución» de los presupuestos del 2022 realizada por la Xunta que hace que Galicia vaya «na boa dirección» y cree que lo que a BNG y PSdeG «lles molesta» es que las cosas no sean al revés para criticar al Gobierno gallego.