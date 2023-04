El Parlamento de Galicia celebra el 40 aniversario de la revolución portuguesa: «O pobo é quen máis ordena»

Noa Presas, del BNG, extiende un clavel a su compañera de grupo, Alexandra Fernández, con motivo del 25 de abril. Sandra Alonso

El Pleno en el Parlamento de Galicia empezaba esta mañana con el debate sobre el informe de fiscalización del Consello de Contos, una temática alga densa que se diluyó justo antes de dar comienzo a la sesión con el reparto de claveles que hizo Noa Presas, del BNG, a compañeras de escaño. Los nacionalistas fueron así los primeros en homenajear al pueblo portugués y a su Revolución dos Cravos de 1974, que este 25 de abril cumple 49 años.

«Vanme permitir as súas señorías que me dirixa ao pobo portugués neste aniversario da súa Revolución dos cravos por tantas leccións nos deixou, a empezar pola de que "o pobo é quen máis ordena"», inició su intervención desde la tribuna la también nacionalista Montse Prado, en una proposición no de ley en la que el BNG defendió la cesión gratuita de las propiedades de la Sareb a la Xunta. La diputada, que portaba un clavel en el cuello de la camisa, provocó el aplauso de su Grupo Parlamentario al proclamar «25 de abril sempre, fascismo nunca máis!».

El socialista Julio Torrado, ya en su turno, compartió el homenaje de Prado y habló sobre esa «sensación de que sempre é bo momento para mirar para Portugal, pero hai días no que aínda é moito máis alegre mirar cara o sur». «Máis que un país amigo, é unha terra fraternal, e hai días en que é moito máis alegre e hoxe é un día. Celebro a súa referencia [la de Prado]», continuó el diputado del PSdeG.

También lo hizo el parlamentario del PPdeG Alberto Pazos, que en su respuesta se sumó a los elogios al pueblo portugués: «A chegada da democracia sempre é un acontecimiento feliz y cando lle pasa a un pobo irmán, pois moito máis». Además de esas palabras desde la tribuna, varios diputados, incluido el propio Julio Torrado, compartieron en sus redes mensajes de felicitación a Portugal.