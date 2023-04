¿Cuánto cobran los jueces?

Los jueces se suman a las reclamaciones salariales al Ministerio de Justicia. CESAR QUIAN

La actualización del sueldo es una de las principales exigencias de los jueces y fiscales para evitar la huelga indefinida que han convocado para desarrollar a partir del próximo 16 de mayo. Antes, el día 3, se reunirán con los representantes de los Ministerios de Justicia y Hacienda en la mesa de retribuciones para abordar esa posible subida salarial, de la que no se conocen detalles ya que no ha trascendido qué cantidades se solicitan. Tampoco es fácil saber cuánto cobran estos altos funcionarios del Estado, pese a que sus remuneraciones son públicas y se reflejan en los Presupuestos Generales del Estado. Sus sueldos varían mucho en función del tipo de destino que tengan, del tipo de población en la que trabajen, de los complementos que les correspondan y de los objetivos establecidos en cada puesto de trabajo.

Las retribuciones de las carreras judicial y fiscal están reguladas por una ley del año 2003 que establece que los jueces son servidores del Estado y que sus sueldos deben estar «al nivel de su alta función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Añade la norma que esa regulación debe hacerse extensiva a los fiscales.

El salario base de un juez es de 20.878 euros brutos anuales en doce mensualidades más dos pagas extras. Pero, como sucede en el caso de todos los funcionarios, esa no es la cantidad real que perciben porque hay que sumar antigüedad, el número de guardias que hagan y los complementos y otras variables. Con esas claves, el sueldo de un juez, que es similar al de un fiscal, puede oscilar entre los 35.000 euros anuales que puede cobrar un juez que empieza hasta los 141.000 que percibe un magistrado del Tribunal Constitucional. En esa amplia horquilla se incluyen, por ejemplo, los complementos de destino, que oscilan entre los 1.591 euros al mes que se perciben en los juzgados unipersonales de poblaciones pequeñas a los 2.452 que se cobran en Madrid y Barcelona. Hay otros complementos por circunstancias especiales, como los que reciben los jueces y magistrados que están destinados en Ceuta y Melilla (844 euros al mes), en el País Vasco y Navarra (498) o en Canarias, donde el plus salarial varía entre 427 y 534 euros. A los jueces también se les aplican otros baremos que tienen en cuenta el rendimiento en función de los objetivos marcados en cada destino, así como el grado de responsabilidad y la penosidad del puesto de trabajo.

La carga de trabajo

En cuestión salarial no es lo mismo ejercer en un juzgado unipersonal que en un órgano colegiado, como puede ser una audiencia o un tribunal superior. Como tampoco lo es la carga de trabajo, que es muy diferente según la jurisdicción sea civil, penal, social o contencioso-administrativa. En todo caso, en lo que coinciden todas las fuentes consultadas es en que en la carrera judicial no hay horarios y que los jueces tienen que llevarse trabajo para casa si quieren conseguir sacar adelante la faena pendiente y cumplir los objetivos. Esas mismas fuentes recuerdan que los jueces juzgan por la mañana y elaboran las sentencias por la tarde y los fines de semana. También ponen de ejemplo la figura del juez instructor, que durante las guardias debe estar pendiente del teléfono y siempre disponible. «No desconectas nunca, siempre estás pensando en el trabajo», afirma un juez instructor.

El Gobierno pide responsabilidad a los jueces ante la amenaza de huelga

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se refirió ayer, tras el Consejo de Ministros, a la convocatoria de huelga realizada por jueces y fiscales. La ministra recordó que el Gobierno socialista hizo «un esfuerzo retributivo importante con la Administración de Justicia» y, respecto a la amenaza de huelga, apeló a la responsabilidad de los jueces y fiscales. «Somos respetuosos con todas las demandas, pero creo que todos tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como servidores públicos para que exista un buen funcionamiento de la Administración de Justicia y una buena atención a la ciudadanía», añadió la ministra.