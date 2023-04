Gemma Vilas es una de esas personas a las que uno siempre querría encontrar en un momento complicado de la vida. Psicóloga y con un máster en inmigración, trabaja en la oenegé Boa Vida, donde atiende —ora dándoles formación, ora haciendo de paño de lágrimas— a quienes dejaron atrás su país en busca de un mundo mejor que muchas veces no encuentran. Vilas comienza diciendo: «A lexislación española é durísima cos inmigrantes, porque non dependen soamente de ter un contrato laboral para conseguir a documentación, senón do tempo que leven no país. O normal é que ata pasar tres anos non poidan regularizar a súa situación... e iso atopando traballo e tendo moita sorte».

Vilas señala que buena parte de quienes entran por la puerta de su oenegé tienen un desconocimiento total de la realidad a la que se van a enfrentar: «Nas redes sociais píntanlles España como o maná. Moitos chegan a cegas. Nin sequera saben que en España hai comunidades autónomas e que en Galicia se fala galego». Dice que una de las peores cosas es el miedo y la desconfianza que sienten hacia la policía por situaciones vividas en sus países. Esto, según explica ella, hace que muchas veces no les transmitan datos cruciales para poder tramitar su documentación: «Algúns poden pedir protección internacional e non o fan porque teñen medo a contar que eran activistas políticos ou que lles pasou tal cousa. Temos que empuxalos para que o fagan, porque a realidade é que a sensibilidade dos axentes que traballan con eles é total e absoluta», explica.

Gemma señala que, pese a los años de experiencia, no se acostumbra a la mirada de quienes llegan buscando porvenir y se dan de bruces con una realidad «na que o primeiro que lles pasa é que perden todo o seu prestixio, xa non son ninguén». Dice que se quedan en un desamparo absoluto, «porque non é certo que lles dean axudas a esgalla», y que la norma debería cambiar para que pudiesen trabajar legalmente.