Puy rechaza un «efecto chamada» tras el acuerdo para poner fin a la huelga de médicos

Lavandeira jr

«Non hai efecto chamada [en otros sectores], hai inflación», zanjó esta mañana el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, tras los acuerdos entre el Sergas y el sindicato CESM para poner fin a la huelga de médicos y el de los funcionarios de justicia. En la rueda de prensa posterior a la reunión de su grupo parlamentario, Puy expuso que el problema subyacente es la subida de precios y el efecto de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que considera «lóxico e previsible» que se traslade esta circunstancia a las negociaciones colectivas para intentar recuperar esta capacidad adquisitiva.

El diputado popular responsabilizó así al Gobierno central por «decidir non facer» un pacto de rentas a nivel estatal que «evitaría moita da conflictividade» que cree que se verá en los próximos días. «Unha vez que ese pacto non existe é lóxico que, como é previsible, o traslado ás negociacións colectivas sexan o que fagan os representantes dos traballadores», añadió, si bien confió en que «tanto sindicatos como empresarios» sean lo suficientemente razonables como para saber los efectos que pueden tener tanto la conflictividad como el no pactar unas subidas que impidan un efecto de segunda ronda del proceso inflacionario.

Puy reclamó al Gobierno central que «non se aproveite en termos de recadación» del impuesto de la renta de las subidas salariales para paliar la inflación, y destacó que la Xunta «fixo algo importante» en este ámbito para mantener el poder adquisitivo como es deflactar la tarifa del IRPF.

Sí alertó sobre ese «efecto chamada» el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, en una entrevista radiofónica este fin de semana, al considerar «normal» que las demandas se extiendas a otros colectivos. «O que se trata é de mellorar as condicións, pero sempre con sentido común porque isto é limitado», indicó.