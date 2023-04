«No se entiende que se demoren los permisos, pero aquí la protección social funciona»

Santi M. Amil

Evelyn es, ante todo, una mujer positiva. Aunque ahora mismo ella es la única de la familia con un contrato de trabajo, está convencida de que ha encontrado su nuevo hogar en Ourense. Ese contrato es de dependienta y a media jornada, pero para ella es un salto de gigante en un proceso que se inició hace más de un año. Durante este tiempo ella y su familia han ido subsistiendo con ayudas de varias instituciones y trabajos esporádicos en negro. «No queda otra. Aún así no es fácil que te cojan. La gente tiene miedo porque también se arriesga a que los multen», razona esta venezolana de 40 años.

Así las cosas, cuando en la primera entrevista como solicitante de asilo, en mayo del 2022, le dieron la segunda cita para 19 meses después, Evelyn confiesa que se preocupó. Salió de Venezuela con su marido y sus hijos con lo puesto. Habían pasado varios meses escondidos en el país. Luego escaparon a Colombia. Huyeron porque el Gobierno comenzó una acción contra la empresa en la que trabajaba su marido. «Como a los dueños no los localizaron, empezaron a buscar a los empleados. Mi marido trabajaba de chófer», aclara. Les prestaron dinero, contando con que tendrían que subsistir un tiempo mientras conseguían el permiso de residencia. La mayor parte de lo que traían lo dedicaron a pagar por adelantado seis meses de piso. «Es difícil alquilar sin tener trabajo. Así que le dijimos al casero que preferíamos dárselo junto. Tenemos dos niños y queríamos que la persona que nos diese la oportunidad estuviese tranquila de que no íbamos a irnos sin pagar y asegurar un techo mientras no teníamos papeles y trabajo», relata.

Tras ese pago, les quedaron quinientos euros en el bolsillo, así que es comprensible el susto cuando los citaron para seguir con los trámites para legalizar su situación en España en octubre del 2023. Afortunadamente no tuvieron que esperar tanto. Los llamaron solo trece días después. «No sé si es que hay un ángel que nos cuida y nos da suerte o, como nos comentan algunos, que tenemos dos niños pequeños y eso, al parecer, te da algo de preferencia», especula. De aquella segunda entrevista salieron con un papel en el que consta el número de identificación de extranjeros (NIE) y la advertencia de que su situación es provisional mientras no se tramita la solicitud de residencia.

También se les advierte de que no pueden firmar un contrato laboral en un plazo de seis meses. «Supongo que es por si en ese tiempo resuelven denegar el permiso», opina. En su caso, esa limitación resultó un problema: «Yo había ido mandando currículos. Poco antes de la fecha que estaba en ese papel, me llamaron para trabajar y tuve que decirle que aún no tenía permiso. Al señor le urgía, pero esperó unos días». Ahora que ya tienen concedida la residencia en España —se enteraron el pasado mes de febrero— Evelyn y su familia respiran más tranquilos. «Yo estoy agradecidísima a este país. A Cruz Roja, a Cáritas y a los servicios sociales. Es cierto que no se entiende que se demoren tanto los permisos cuando lo lógico sería agilizarlos para que no seamos una carga para el Estado y la sociedad, pero hay que reconocer que aquí la protección social funciona. Esto no existe en mi país y el Gobierno no deja hacer ni a las oenegés. Según ellos, solo van allí a robarnos», lamenta.