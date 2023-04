La catarsis de los jueces

Los jueces se suman a las reclamaciones salariales al Ministerio de Justicia. CESAR QUIAN

Los jueces han hecho pocas huelgas a lo largo de la democracia. Paros puntuales que pretendían una mejora de las condiciones de trabajo, y de la propia Administración de Justicia, eternamente abandonada a su suerte por gobiernos de todo tipo. Pero la huelga que se avecina, si nadie lo impide, no será como las anteriores.

La experiencia nos ha enseñado, no sin frustración, que a veces hay que hacer cosas que no nos gustan para llegar a lugares en los que nunca hemos estado. Al fin y al cabo somos trabajadores que en los últimos veinte años han visto cómo sus salarios no solo no se han actualizado con arreglo al espíritu de la ley de retribuciones de la carrera judicial y fiscal, sino que han disminuido en comparación con el resto de la función pública.

Frente a ello, la carga de trabajo de los jueces ha aumentado. La complejidad de los pleitos se ha ido incrementando a la par que la propia complejidad de la sociedad, y la influencia de la normativa y jurisprudencia europea ha sido cada vez más creciente en nuestro día a día. No hay tiempo material de celebrar juicios, hacer resoluciones, resolver las cuestiones ordinarias del juzgado, y formarse, con la exigencia debida, para dar el mejor servicio al ciudadano. Se pueden hacer sobreesfuerzos durante un tiempo, pero no se puede mantener un sobreesfuerzo todo el tiempo. Y si se hacen, qué menos que pagarlos de forma justa.

Porque de esto estamos hablando: de mejores salarios. Un trabajador no puede tener vergüenza por pedir más dinero cuando cumple día tras día sus obligaciones en tales condiciones y, por si ello no fuera suficiente, le ampara una ley de retribuciones específica que dispone que cada cinco años se constituirá una comisión con Hacienda y Justicia para adecuar sus salarios. En veinte años nunca se han actualizado.

¿Es razonable que desde el 2018 la Ley Orgánica del Poder Judicial disponga que a los jueces se les abonará un complemento de carrera profesional y este no se haya desarrollado? ¿Es razonable que la inmensa mayoría de jueces de este país cobren menos de dos euros la hora de guardia? ¿Es razonable obligar a litigar a los jueces para el cobro de sus rendimientos variables conforme a lo dispuesto en la ley? ¿Es razonable que los trienios de los jueces no se cobren como el resto de la Administración General del Estado? ¿Es razonable que la estructura de grupos poblacionales, de la que perciben parte de sus salarios, no se adecúe desde hace veinte años?

Porque pensamos que todo esto no es razonable hemos decidido convocar una huelga indefinida. Y quien conoce la carrera judicial sabe lo difícil de esta decisión. Siempre preocupada por el justiciable y consciente del daño que esto provocará, no solo a estos, sino a miles de operadores jurídicos, que aún no se han recuperado de la huelga de letrados de la Administración de Justicia.

El ministerio nos ha obligado a convocar esta huelga indefinida, que era lo último que queríamos hacer. Y aunque intentaremos alcanzar un acuerdo satisfactorio que la evite, lucharemos con todas nuestras fuerzas y recursos para conseguir lo que es justo.

Valorar y respetar nuestra profesión es una muestra de respeto hacia nosotros mismos y hacia la sociedad a la que servimos. Ha llegado el momento de la catarsis de los jueces.