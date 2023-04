El rey emérito sale del aeropuerto de Vigo con destino a Vitoria

Capotillo | C. Punzón

El avión del rey emérito ha despegado esta tarde del aeropuerto de Vigo con destino a Vitoria. Tras haber notificado su tripulación diversos horarios para su partida, finalmente fue tres minutos antes de las 18 horas cuando el vehículo conducido por su amigo, el regatista y empresario Pedro Campos, entró en el lado aire del aeropuerto del sur de Galicia, para dejar a don Juan Carlos al pie del mismo avión que le trajo el miércoles desde Londres, y que antes le había conducido a la capital británica desde Abu Dabi.

Tampoco en Peinador el exmonarca hizo declaraciones a los profesionales de la comunicación allí congregados, accediendo incluso el vehículo con cierta celeridad, aunque permitiendo al rey emérito saludar desde el puesto de copiloto. El padre del rey Felipe VI, que tienen 85 años, bajó del coche con asistencia, antes de subir por sí mismo al Bombardier Global 5000 de la aerolínea Royal Jet, firma considerada en el top mundial de la aviación de lujo y presidida desde hace cuatro años por el jeque Mohammed Bin Hamad Bin Tahnoon Al Nahyan. La compañía tiene base fija en la terminal VIP del aeropuerto Internacional de Abu Dabi.

Rojo 22, el jet de 9.000 euros por hora de vuelo que ha traído a Juan Carlos I hasta Galicia Carlos Punzón / Melchor Sáiz-Pardo

Si previamente se comunicó al aeropuerto que la salida de la aeronave se llevaría a cabo a primera hora de la mañana de hoy, tras permanecer inmovilizada en la pista viguesa desde el miércoles, la partida se trasladó después para el inicio de la tarde, variando la previsión de despegue en varias ocasiones. El vuelo, en todo caso, no fue programado hasta poco antes de su partida efectiva, que finalmente se produjo con destino a Vitoria, en el que será su segundo aterrizaje en suelo español antes de volver a Abu Dabi.

Discreción, viajes en coche y mucho tiempo en casa de su anfitrión

Como una hora antes de despegar, hacia las cinco y cuarto de la tarde, Juan Carlos I dejaban el chalé unifamiliar que su amigo Pedro Campos tiene en Nanín (Sanxenxo) y en el que se ha hospedado durante su estancia en Galicia. Igual que todos estos días, lo hacía como copiloto de Campos, con la ventanilla subida y un ligero gesto de saludo, pero sin una frase para la prensa, que no ha tenido ocasión de recoger ninguna declaración del rey emérito en los cinco días que ha pasado en la localidad pontevedresa. El vehículo enfiló la PO-308 en dirección a Pontevedra, la misma que tomó el miércoles Campos cuando fue a recoger al exmonarca al aeropuerto de Vigo.

Juan Carlos I, la ría de Pontevedra y la vela: las claves de un idilio real m. gago

En su quinto último día de estancia en Sanxenxo, el rey emérito tampoco pudo disfrutar de la sensación de surcar las aguas pontevedresas a bordo del Bribón, ni de la adrenalina de volver a participar en una competición de vela. Como ya sucedió el sábado, la combinación de oleaje y viento que había esta mañana en la ría no impidió que se celebrase la prueba prevista, pero sí desaconsejó que el rey estuviera a bordo del Bribón para disputarla.

Ensayando un futuro retiro EUGENIO GIRáLDEZ

Como el sábado, salió de la casa que Pedro Campos, su amigo y anfitrión, tiene en Nanín al filo de las once de la mañana. De nuevo con las ventanillas bajadas. De nuevo sin declaraciones a los medios, a los que volvió a dedicar un saludo alzando la mano, mientras dejaba Nanín rumbo al puerto deportivo de Sanxenxo. Allí llegaba poco después, dirigiéndose directamente al varadero del espigón, donde estaban amarradas las cinco embarcaciones que iban a disputar la que debería haber sido la tercera manga de la competición, de no haberse suspendido la de ayer por la tarde.

El rey emérito sale este domingo de la casa de Pedro Campos rumbo al puerto deportivo 📹 Imagen de Marcos Gago pic.twitter.com/aVF1Dmd3bX — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) April 23, 2023

Juan Carlos I no llegó a salir del coche. Sí lo hizo Campos. No fue mucho el tiempo de espera hasta que se tomó la decisión de que las condiciones meteorológicas no hacían aconsejable que el exmonarca se uniera al resto de la tripulación del Bribón 500. Pusieron entonces rumbo de vuelta al chalé de Nanín, como ya hicieran el día anterior. Allí ha pasado el padre de Felipe VI el resto del día, mientras se especulaba sobre si abandonaría Galicia este mismo domingo, o podría alargar su estancia hasta el lunes.

De hecho, entre el viaje de ida y vuelta entre el aeropuerto de Vigo y su residencia temporal en Sanxenxo, los desplazamientos por la villa para acercarse el puerto deportivo, y las prolongadas estancias dentro del coche de Pedro Campos el sábado y domingo esperando a que mejorase la climatología para decidir si regateaba o no a bordo del Bribón, durante su estancia en Galicia Juan Carlos I casi pasó más tiempo dentro del coche que a bordo del barco preparado para que lo patronease. No pudo disfrutar apenas de la navegación (el jueves entrenó algo más de horas y media por la ría de Pontevedra y el viernes apenas media hora, antes de volver a puerto por la lluvia), pero se ha avanzado que podría intentar regresar para capitanear el Bribón incluso antes de este verano.