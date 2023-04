Rajoy pide «normalizar» las visitas del rey emérito y se muestra «muy contento» por su estancia en Sanxenxo

Rajoy con Telmo Martín, en una caminata esta mañana en Dorrón (Sanxenxo) Lavandeira | EFE

Cuando se cumple el cuarto día de la estancia del rey emérito en Sanxenxo, pocos son los que en la localidad han hablado públicamente sobre su visita. Un silencio que este sábado ha roto el expresidente del Gobierno y exlíder del PP, Mariano Rajoy. Acompañaba al alcalde de la localidad, el popular Telmo Martín, en un acto, cuando los periodistas le han preguntado por el viaje del padre de Felipe VI.

«Esto hay que empezar a normalizarlo», ha arrancado su respuesta, tras lo que ha destacado a Juan Carlos I como una «gran figura de la historia del siglo XX» por haber «capitaneado» la Transición Española, haber promovido la Constitución y sido rey de España durante su entrada en la Unión Europea y en el euro. «Es una gestión que está ahí, ¿no? Por tanto, lo que me gustaría es que esto se normalizara y no se viera como una cosa rara. Él viene aquí, viene a una regata, lleva regateando toda su vida, y yo como vecino, que lo soy, porque mi casa está aquí en Sanxenxo, estoy muy contento de que venga aquí, lo digo con absoluta franqueza», ha declarado Rajoy.

El expresidente ha insistido en que el viaje del emérito a Sanxenxo «es una señal de normalidad» y es «bueno para Sanxenxo». «No hay ninguna razón para que siempre que venga alguien se empeñe en montar el espectáculo», ha remachado.

El emérito, «unha persoa máis entre todas» según Telmo Martín

Menos hablador ha estado Telmo Martín, el alcalde popular de la localidad, que se ha limitado a decir que «calquera persoa que veña aquí é benvida sempre, sexa do mundo dos negocios, da política, da cultura, etcétera. Estamos encantados de recibir aquí a persoas todos os días, e o rei Xoan Carlos é unha persoa máis entre todas».

Preguntado sobre si había tenido algún encuentro con el emérito en esta visita, el regidor ha dicho que no. «Non podo ter encontros con todas as persoas», ha señalado. Rajoy también ha dicho que no se ha reunido con el padre de Felipe VI.