La línea de alta velocidad gallega deja de liderar el crecimiento de usuarios por el retraso de los nuevos trenes y la falta de competencia

pablo gonzález

El hilo conductor entre los cortes de circulación de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago que empiezan mañana y el juicio del Alvia es evidente. El cierre de este trazado ferroviario los días 22, 23 y 24, que obliga a Renfe a buscar alternativas para los viajeros afectados, evidencia la complejidad de instalar el ERTMS nivel 1 no solo en la curva de Angrois, sino en el propio enclavamiento de la estación de Santiago y en todo el eje atlántico entre A Coruña y Vigo. Los primeros trabajos para desplegar la tecnología que controla en todo momento la marcha de los trenes comenzaron en el primer trimestre del 2016 y a día de hoy aún no están en funcionamiento. Eso sí, este sistema no era el único necesario para evitar otro accidente en la curva. Las balizas que se instalaron después del descarrilamiento ocurrido el 24 de julio del 2013 también sirven para controlar el brusco descenso de velocidad en ese tramo.