Admitido a trámite el recurso de los colegios médicos contra el sistema de citas de primaria

El centro de salud de Ribeira, en una foto de archivo CARMELA QUEIJEIRO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso de los colegios médicos contra el nuevo sistema de citas de atención primaria del Sergas, el conocido como plan XIDE (xestión integral de demanda en equipo). A raíz de esa admisión a trámite, el Consello Galego de Colexios Médicos ha presentado una solicitud de medidas cautelarísimas ante el alto tribunal gallego. Lo que pretenden con esta petición los colegios es que el plan sea suspendido mientras la Justicia no falle sobre el recurso.

El sistema de citas ya se está aplicando en atención primaria para orientar a los pacientes que acuden a pedir cita en función de su situación. Para los colegios médicos, el XIDE implica, a su juicio, la aplicación de un sistema de triaje en los centros de salud y el uso de un algoritmo de inteligencia artificial para gestionar las citas no programadas. Consideran que no solo no resuelve los problemas de saturación que padece la atención primaria, sino que supone un riesgo tanto para los pacientes como para el personal no sanitario que los atiende.

Las dudas sobre el nuevo modelo para citar en los centros de salud: ¿Qué tipo de consulta me dan si no quiero explicar el motivo? ¿Y si llamo por teléfono? E. Álvarez

El TSXG anuló hace cuatro meses la instrucción del Sergas que permitía que los farmacéuticos renovasen recetas a los enfermos crónicos, en respuesta también a otro recurso del Consello Galego de Colexios Médicos. En este caso, aunque el Tribunal Superior falló a favor de los médicos, al recurrir el Sergas, no se ejecutó la sentencia; de ahí que ante este nuevo recurso los colegios médicos hayan decidido solicitar la adopción de medidas cautelarísimas.