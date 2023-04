Rueda cita a Besteiro para una reunión en Santiago el 2 de mayo tras recibir la petición del delegado del Gobierno

José Manuel Pan

«Claro que veño facer política». Con esa frase, José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967) deixou claro o seu camiño hai unha semana, cando tomou posesión do cargo de delegado do Goberno en Galicia. Para moitos, a frase ten máis significados do que parece, porque o seu retorno á primeira liña, logo de sete anos en silencio por mor das imputacións xudiciais, removeu a política galega, e porque a ninguén se lle escapa que Besteiro aparece neste momento como o principal activo para ser candidato do PSdeG á Xunta.