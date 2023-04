As probas do Celga comezarán o 13 de maio en Santiago e Ponferrada

Imagen de archivo de una prueba del Celga XOÁN A. SOLER

O Diario Oficial de Galicia (DOG) deste venres publica as datas de celebración das probas para obter os certificados que acreditan os niveis de coñecemento de lingua galega, os Celga 1, 2, 3 e 4, que se celebrarán entre o 13 de maio e o 3 de xuño en Santiago e en Ponferrada, de xeito simultáneo.

Os primeiros exames serán os do Celga 4, e faranse en dous días: o 13 de maio para os aspirantes con primeiro apelido que comece con algunha das letras comprendidas entre o V e o G; e o 14 para o resto. Xa o 20 de maio será a quenda para todos os admitidos ás probas do Celga 3, e o 21 do mesmo mes, para os que queren obter o Celga 2. En todos estes casos, os exames faranse en dobre sede: o IES Antonio Fraguas da cidade de Santiago e a Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada, en León.

No caso do Celga 1 só se avalía en Galicia, e as probas terán lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en Compostela. Celebraranse o 3 de xuño.

En todos os casos, as probas escritas arrancarán ás 9 da mañá. Os horarios da proba oral de cada aspirante publicaranse no Portal da Lingua Galega, onde tamén se poderá consultar, na mesma semana dos exames, a porta de acceso ao centro e a aula na que debe presentarse cada persoa.