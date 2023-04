Los sucios ataques fantasma que se suceden en Cambados

Martina Miser

El ciclo comenzó en abril del 2022, cuando el rellano exterior de un portal de la calle de Os Olmos, en el casco urbano de Cambados, amaneció salpicado con una nauseabunda sustancia. La peste que desprendía no invitaba a identificarla con nada positivo. «Aquello olía fatal y parecía una mezcla de excrementos, vómito y agua. Pensamos que habría sido algún iluminado que no tenía nada mejor que hacer», explica una de las vecinas que descubrió aquella irritante sorpresa, un lunes por la mañana. Desde entonces ha transcurrido un año en el que los desagradables presagios se han convertido en una insoportable realidad. Los episodios de suciedad se han ido intercalando con ataques de intensidad creciente a los vehículos que permanecen estacionados en el entorno de su edificio y en las vías adyacentes. El último, este martes, de madrugada: cinco automóviles fueron rociados con una suerte de líquido decapante que ha corroído la pintura de sus carrocerías.

La misma vecina, que prefiere permanecer en el anonimato, lleva cuenta de esta desesperante secuencia de sucesos a través de una cronología que incluye tres ataques con excrementos y seis oleadas de daños a neumáticos en vehículos aparcados. La peor de todas tuvo lugar el 14 de enero: 26 turismos se despertaron con sus ruedas reventadas a cuchilladas, en una acción que se extendió a otras calles del centro de la localidad arousana.

Al autor de todo esto —porque tanto los afectados como las fuerzas de seguridad relacionan unos hechos con los otros— no lo disuade el calendario. No dudó, por ejemplo, en actuar en la madrugada de la Navidad, entonces, de nuevo, con un volumen notable de deposiciones que esparció por el portal de Os Olmos. «Esto es algo que nos sorprende, la cantidad de excrementos que arroja. Desde luego, debe tener donde almacenarlos durante un tiempo, porque esto no se hace en un día», razona la vecina que contabiliza sus incursiones.

No es que las autoridades se hayan quedado de brazos cruzados a lo largo de todo este tiempo. La Guardia Civil y la Policía Local de Cambados investigan lo ocurrido. El Concello ha instalado dos cámaras en la vía pública para tratar de grabar al protagonista de esta sucesión de sucios golpes fantasma. El lunes, horas antes de su última acción, el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Seguridade Cidadá, Tino Cordal, participaron en una reunión de la comunidad de vecinos a fin de transmitirles todo lo que se está haciendo. Sin embargo, el rajador de ruedas ha conseguido burlar su vigilancia hasta el punto de que no tendrán más remedio que colocar nuevas cámaras.

Mientras, en la localidad arousana se extiende la opinión de que, quien está detrás de los ataques, no busca simplemente algún tipo de venganza, sino que disfruta también de lo que hace como de una especie de reto. «Es como si supiese los pasos que damos. Una vez rajó las ruedas de los coches cuando el garaje se vació por una limpieza. Ahora nos reunimos con los responsables municipales, y vuelve a las andadas», confirma otra afectada.

A Miguel Álvarez, como a otros propietarios, el asunto le está saliendo caro: «Ya he tenido que renovar las ruedas dos veces, y esta semana acaba de tocarme también la corrosión de la pintura. La verdad es que estamos hartos y muy preocupados».

El encapuchado nocturno

En realidad, existe una pista. Unas imágenes tomadas durante una de las incursiones recogen a un varón de complexión delgada, que viste una sudadera y oculta su rostro con una capucha. En un momento dado, se agacha y acuchilla varias veces los dos neumáticos del lateral de un automóvil, para esfumarse a continuación. Lo malo es que nadie ha conseguido reconocer ni su indumentaria ni su forma de moverse. Le gusta, eso sí, la noche. Suele actuar entre las tres y las seis de la mañana. Y poco más, salvo el cansancio y el temor a que un día de estos el tema se le vaya de verdad de las manos.

