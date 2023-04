Ana Pontón vincula el crecimiento de Galicia con industria, ciencia y energía

Ana Pontón, al almuerzo-conferencia en el Nordés Club Empresarial de A Coruña Cabalar | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, vinculó el crecimiento de Galicia con la industria, la ciencia y la energía, tres sectores que apuesta por reformar. Pontón participó esta mañana en A Coruña en el almuerzo-conferencia Oportunidades para Galiza nun mundo global en el Nordés Club Empresarial, en el que abordó los «grandes retos» de la comunidad. «Galicia ten que pocisionarse con claridade porque estamos convencidos do enorme potencial que ten este país para saír adiante. Debe decidir como quere construir o seu futuro no ámbito económico», sostuvo.

Ve «indicadores» que muestran que es necesario «un novo impulso» como la «crise demográfica, con miles de xóvenes que teñen que emigrar en busca de oportunidades» o la pérdida de «músculo industrial». Galicia debe ser, según Pontón, «un país produtivo» y quiere convertirse en «unha Galicia con máis futuro, unha Galicia en grande». «Temos que ser un país con máis industria», valoró y apostó por «un plan para desenrolar a industria e a tecnoloxía en Galicia» para que esta llegue a representar el 25 % del PIB.

Propone «unha aposta clarísima pola ciencia e pola innovación» y demanda un aumento de la inversión al doble para alcanzar «as medias europeas» y lograr «captar e reter talento, ademais de dar instrumentos ao tecido empresarial».

Pontón ve fundamental que la energía eléctrica de Galicia esté «ao servizo da sociedade galega, ao servizo das familias e ao servizo das empresas» con «protección do medio rural e do medio ambiente» y «unha compañía pública de enerxía». «Exportasmo o 40 % da electricidade, pero non temos beneficio a pesar de que soportamos o coste social e ambiental», denunció.

Respecto a los últimos anuncios de la Xunta en materia de vivienda, comentó que «non teñen ningunha credibilidade» y son «anuncios e propaganda» electoral, pues afirmó que en los últimos años, el Gobierno gallego «só puxo unha vivenda en aluguer social» en toda Galicia.

En cuanto al fin de la huelga de médicos, aseguró que lo que necesita la sanidad gallega es «un cambio de modelo que non se soluciona con parches».