El inicio del próximo curso escolar en Galicia se retrasa al 11 de septiembre

Imagen de archivo de un primer día de clase en Vigo Oscar Vázquez

El próximo curso escolar, el 2023-2024, empezará el lunes 11 de septiembre y acabará el viernes 21 de junio. Así lo ha decidido la mesa sectorial docente, que esta mañana reunió a la Consellería de Educación y a los sindicatos del ramo, y que ha optado por mover las fechas marcadas en el borrador (que preveía arrancar el 8 de septiembre y terminar el 20 de junio), atrasando en un día lectivo tanto el inicio como el final del próximo año académico, en línea con lo que habían solicitado algunas organizaciones sindicales.

La fecha de arranque, el 11 de septiembre, será común para todas las etapas (infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP). También compartirán el día de finalización del curso, excepto el alumnado de segundo de bachillerato, que terminará las clases en función de las fechas de selectividad.

Así, la mayoría de los estudiantes tendrán 176 días lectivos, pese a que sindicatos como Anpe reclamaban volver a los 175. «Máis días non é sinónimo de mellores resultados escolares, España está por riba da media europea en duración do curso, e non o está en resultados», defiende Julio Díaz, máximo responsable de esta organización sindical.

Calendario escolar del próximo curso 2023-2024 en Galicia

Los períodos vacacionales sí se mantienen según lo previsto. El descanso de Navidad irá del viernes 22 de diciembre al domingo 7 de enero, con vuelta a clase el lunes 8; el Carnaval supondrá parar los días 12, 13 y 14 de febrero del 2024; y las vacaciones de Semana Santa irán del lunes 25 de marzo al 1 de abril, ambos días incluidos. Además, el Día do Ensino se celebrará el 7 de diciembre en todas las escuelas públicas y concertadas, lo que permitirá coger a finales del 2023 un largo puente de la Constitución, que irá del miércoles 6 al domingo 10 de diciembre.

No habrá semana muerta al final del tercer trimestre

La reunión de esta mañana también ha dejado otro cambio sobre el borrador previsto. Para las etapas de secundaria se hará coincidir la tercera evaluación parcial con la evaluación final, tal y como sucederá ya este curso. Se evita así un posible problema sobre el que habían advertido las anpas: no habrá una semana muerta de clases sin materia nueva para el alumnado que haya aprobado todas las materias.

En cuanto al período de adaptación para los niños y niñas de cuarto de Educación Infantil que empiezan su escolarización, aunque los sindicatos habían reclamado que no fuera voluntario, fuera flexible y se prolongase hasta finales del mes de septiembre, no ha habido modificaciones. La Xunta mantiene la incorporación gradual de este alumnado como una opción que podrá aplicar o no cada centro, y que no podrá prolongarse más allá del 15 de septiembre, es decir, la primera semana del curso (cinco días lectivos).

Curso del 11 de septiembre al 28 de junio para las enseñanzas de régimen especial

En cuanto a las enseñanzas de régimen especial (artísticas, deportivas, de idiomas...), el curso arrancará, como en las demás, el 11 de septiembre, pero se prolongará hasta el 28 de junio, una semana más, tal y como ya estaba previsto.