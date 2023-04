¿Cuántas desapariciones se siguen investigando en Galicia?

jorge casanova

El 24 de julio de 2015, víspera de Santiago, Manuela Lorenzo, Lela, una mujer de 70 años que vivía sola en una casa de Boimazán, en Boiro, salió a dar un paseo como tenía costumbre. Varios vecinos del pueblo la vieron y la saludaron. Y, a partir de aquella tarde, desapareció para siempre. «No puedo estar todo el día pensando en eso, pero daría cualquier cosa por saber qué le pasó, dónde está», dice José Manuel, su hijo, seis años y medio después.

A Manuela la buscaron intensamente en los bosques de alrededor. Se utilizaron recursos de todo tipo: desde brigadas a caballo a helicópteros, pasando por perros especializados. Cuando la búsqueda se relajó, José Manuel contrató detectives. Pero no se halló ni un triste indicio sobre el que reorientar la investigación. Solo se sabe que Manuela cerró la puerta de su casa, que no le dio la vuelta a la llave y que dejó la cancela abierta. Y nada más. Como ha ocurrido recientemente en el caso de Sonia Iglesias, a Manuela Lorenzo hace tiempo que un juzgado la declaró muerta. ¿Ha ayudado eso a la familia? «Yo ya sabía que estaba muerta desde el minuto cero, lo que me gustaría saber es qué le pasó a mi madre», dice José Manuel.