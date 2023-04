Cruce de acusaciones entre Xunta y PSdeG por la situación de la vivienda

Presentación del Atlas Urbano da Sostibilidade de Galicia, con la conselleira Ángelez Vázquez y los socialistas José Ramón Gómez Besteiro y Valentín González Formoso. Sandra Alonso

El Gobierno gallego y el PSdeG volvieron a enfrentarse este martes por la política en materia de vivienda, tras el cruce de acusaciones vivido ayer en el Parlamento después de que el líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, denunciase la «inacción» de la Xunta en esta materia. En esta ocasión, coincidieron el mismo protagonista con la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, en el acto de presentación del Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia en Santiago. A preguntas de los periodistas, no desaprovecharon la ocasión para lanzarse acusaciones en un tema de actualidad como la vivienda a poco más de un mes para que se celebren elecciones municipales en la comunidad gallega.

La titular de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda del Gobierno gallego respondió a las críticas hechas ayer por Formoso en las que acusaba a la Xunta de baja ejecución presupuestaria en materia de vivienda cuando, indicó, Galicia «executou o 100 % do que nos correspondía no ano 2022». Sí reconoció Vázquez la escasa ejecución en determinados programas de la Xunta, como el Rexurbe, pero lo achacó a la falta de respuesta o demora de determinados ayuntamientos para conceder las licencias. «Agardamos por licencias que non acaban de chegar en concellos como o de Ferrol, o caso máis sangrante, onde adquirimos dezanove inmobles e só executamos un», señaló.

El líder de los socialistas gallegos, por su parte, sostuvo que los datos de la baja ejecución presupuestaria en materia de vivienda por parte del Gobierno gallego figuran «nos documentos» que la propia Xunta aporta al Parlamento. «O que está a facer o PP ante un tema que preocupa na sociedade de forma contundente é, coma sempre, embarrar o campo de xogo. En vez de recoñecer que efectivamente está renunciando a facer políticas de vivenda no noso país como fan outras autonomías e como fai o Goberno de España, ao que se adica é a embarrar o campo de xogo», criticó Formoso. Al acto acudió también el nuevo delegado del Gobierno, José Ramón Gómez, Besteiro, que elogió a la nueva normativa por suponer «unha espectacular entrada de solo público».

«Visos de inconstitucionalidade»

La conselleira Ángeles Vázquez se pronunció también sobre la nueva Ley de Vivienda del Gobierno, aún por aprobar en el Congreso, en la que ve «visos de inconstitucionalidade» y de ocultación. «Dende o momento no que non se se translada o texto lexislativo articulado nunha conferencia sectorial é que algo se está ocultando», afirmó Vázquez, que censuró también que «unha lei de vivenda sen unha memoria económica, non é unha lei».

Sobre el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres asequibles, la representante de la Xunta lo ve como un «anuncio electoralista». Además, criticó que el hecho de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria «fixo unha carreira maratoniana nos dous últimos anos para vender aos promotores privados as súas vivendas». La conselleira anunció la convocatoria de una reunión del Observatorio da Vivenda para el próximo viernes.