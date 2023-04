Abel Caballero se mete presión al fijarse la meta de no bajar en votos y hasta llegar a 21 ediles

El alcalde de Vigo saluda a los asistentes durante su participación en la jornada de clausura de la Conferencia Municipal del PSOE, celebrada el domingo en Valencia. Kai Forsterling. EFE

Abel Caballero es un hombre de números. No solo por ser doctor en Economía —el primer español que lo hizo en Cambridge, advierte siempre—, sino porque todo, absolutamente todo, lo compara cuantitativamente: en número, tamaño, inversión... Lo que ha hecho con las luces de Navidad, añadiendo más bombillas cada año para asegurarse de que no hay otra celebración igual, lo hace a la hora de glosar el número de banderas azules de las playas del municipio, el importe de las becas que sufraga el Concello, la calidad del agua potable, o colocando a la ciudad también a la cabeza en limpieza en uno más de los múltiples ránkings que maneja para exacerbar el sentimiento vigués.

Las urnas corroboran que la estrategia le ha funcionado. Su progresión parte de 9 concejales en el 2007 a 11 cuatro años después y a dispararse ya a 17 en su primera mayoría absoluta en el 2015, antes de llegar a los 20 ediles de 27 posibles en el mandato que ahora termina. Él cree que no ha encontrado su techo. Hace cuatro años vaticinó que obtendría 21 concejales, y esa es la cifra que vuelve a tener en la cabeza, a exigir a todo su equipo como aspiración o, como mínimo, no bajar en porcentaje de apoyos.

Abel Caballero es al final quien marca y establece cuál es la línea que discernirá entre un nuevo éxito electoral o el principio del desgaste, aunque este sea obtener 19 actas de 27 posibles, y por lo tanto una mayoría absoluta más que holgada.

«Me marco más metas», ha dicho de forma reiterada ante las encuestas que le auguran la repetición de resultados. Él estima que el concejal 21 para el PSOE se jugará en pocos votos. Por eso no afloja ni un día, ni deja pasar una a sus rivales.

Utilizó el poder de la Administración local para hacer descolgar a la candidata del PP, Marta Fernández-Tapias, la pancarta con la que se quería presentar con una foto gigante en una fachada del centro de Vigo. A Marea y BNG, que suman tres concejales, ni los considera.

Desde sus filas se admite que está «obsesionado» con un nuevo récord de votos, con pulverizar la marca de hace cuatro años, que lo convirtió en el alcalde más votado de una localidad con más de 200.000 habitantes desde que se recuperó la democracia. Quiere más que ese 67,64 % de los votos del 2019 (101.058). Quiere el título de alcalde urbano más votado de España y superar el 69 % del regidor de Estepona, José María García Urbano (PP), que dirige la ciudad malagueña de 67.000 habitantes con tres mayorías absolutas consecutivas y solo deja a la oposición cuatro de los 25 escaños de la corporación.

Caballero lleva trabajando para ello desde la misma noche de los últimos comicios. Cada día del mandato ha sido un día de campaña. No se relaja. No ceja en glosar Vigo dentro y fuera; no deja de señalar a sus críticos como enemigos de la ciudad, no deja de afear al presidente de la Xunta, fuera antes Feijoo o ahora Rueda, los ataques a Vigo que les atribuye.

En los últimos días presentó a los integrantes de su nueva candidatura en tres tramos, que sumados son 21. Ese es su número cabalístico, y no semeja temer a que al dar por hecha su más que cómoda victoria acabe por desmovilizar a parte del electorado, que sabe que es ideológicamente prestado. «Voy a arrasar», clamó en Valencia este fin de semana, marcando para sí mismo y para los suyos el horizonte a lograr el día 28. «Porque no hay una lista en toda Europa como la mía», acuñó también en una de sus enésimas comparaciones. Y dio un número más: augura que estará 25 años más de alcalde, hasta los 101.