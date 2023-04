Solo el 20 % de los concellos previenen las fugas de agua pese al riesgo de sequía

El Miño a su paso por Lugo, en una imagen del pasado otoño, cuando estuvo en prealerta por sequía. REBECA

Este miércoles la Mesa Nacional de la Sequía volverá a reunirse tras la petición de convocatoria urgente realizada por las organizaciones agrarias y por las comunidades autónomas. En el orden del día está abordar el grave problema de falta de agua que afecta a buena parte de España —un 60 % del campo español, según los datos que manejan sindicatos agrarios— desde el año pasado para ver qué medidas adoptar. Galicia es una de las comunidades que menos están sufriendo la sequía: el pasado jueves los mayores niveles de agua embalsada estaban en Galicia, con un 80,1 %. Racionalizar el uso del agua y frenar las pérdidas de este recurso en las redes municipales se ha convertido desde hace años en parte de la hoja de ruta de la Administración. El problema es que arreglar las redes de captación y suministro no es fácil.

Lo primero a tener en consideración es que en Galicia hay 30.246 núcleos de población, la mitad de los que existen en toda España. Aunque la red de abastecimiento de agua no llega a todos ellos, el dato invita a preguntarse cuántos kilómetros de tuberías recorren el subsuelo para acercar ese recurso desde los ríos o manantiales hasta los grifos de las casas. Desde Augas de Galicia no se atreven a dar una cifra porque, como dicen, depende de la configuración territorial de cada municipio. «Hai concellos de 5.000 habitantes nos que pode chegar a oitenta quilómetros», ponen como ejemplo. Lo que saben es que tan heterogéneas como son las redes municipales lo son las pérdidas de agua que registran. «Hai concellos que teñen perdas dun 5 % e outros dun 50 %», comenta el gerente de Augas de Galicia. Hace años el volumen de fugas medias era del 44 %, pero el índice es muy variable.

Las cifras son el resultado de las auditorías que han comenzado a hacer los ayuntamientos como parte de la hoja de ruta marcada por la «Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario». Y a partir de ellas aquellos municipios con un volumen de pérdidas superior al 20 % del agua captada deberán diseñar un plan para actuar sobre su red con el objetivo de no perder agua. O, al menos, paraque los escapes sean mínimos.

De momento, según los datos de Augas de Galicia, únicamente 66 de los 313 ayuntamientos gallegos han elaborado este plan. El 21 % del total. «Espérase que o número sexa maior a medida que se aproxime a data na que se debe ter aprobado», añaden desde Augas de Galicia. No quiere decir esto que no haya más que, pese a no tenerlo, no hayan hecho los deberes en materia de ahorro de agua.

La preocupación, sobre todo para aquellos ayuntamientos con redes menos eficientes o que cuentan con menor presupuesto, es aprobar esa batería de medidas para minimizar escapes a realizar antes del próximo 1 de julio. La razón es lograr una exención de dos años en el pago de las multas que la ley prevé a partir de esa fecha para aquellos que pierdan más de un 20 % del agua que recogen. La Xunta, por tanto, dará una tregua a los municipios que pierdan más de la quinta parte de recurso pero demuestren con la aprobación de un plan de medidas que quieren poner coto al problema. Y parece que esos dos años de exención será el plazo que tendrán para ejecutar esos cambios.

Los concellos gallegos están dispuestos a colaborar con la Xunta para mejorar la gestión del agua. Eso es algo en lo que insisten desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), pero, como ya comentaron durante el período de alegaciones a la nueva ley de garantía del abastecimiento, creen que las Administraciones locales deberían contar con suficiente financiación para acometer la mejora de la red. Y dicen que, por ejemplo, la recaudación derivada de las penalizaciones que se pondrán a los concellos que tengan fugas superiores al 20 % del agua captada deberían revertir directamente en el arreglo de las tuberías o en hacer más eficiente la tecnología encargada de dar suministro a los hogares. A partir del 1 de julio aquellos ayuntamientos que superen ese índice y no hayan aprobado un plan para evitar las fugas deberán de asumir una penalización estimada de unos 0,29 euros por metro cúbico.

Fuentes de la Administración autonómica recalcan que la mejora de la eficiencia de las redes de abastecimiento «moitas veces é cuestión de prioridade. A Xunta ten axudas e as deputacións tamén teñen formas de financiamento». Más allá de eso, lo que está claro para todos es que el agua es un bien que no se puede desperdiciar.

«Hay que apoyar económicamente a los concellos con pocos fondos para que puedan adaptar su red»

El agua es un recurso que no se puede desperdiciar. Ese es un mensaje que el presidente del Instituto de Ingeniería de España, José Trigueros, no se cansa de repetir. Para él resulta fundamental evitar las pérdidas que se registran en las redes de abastecimiento municipales, mejorar y adaptar las depuradoras para poder aprovechar el agua regenerada, que las empresas cierren el ciclo del agua de un modo integral y la modernización del regadío por medio de las nuevas tecnologías.

—Todo el mundo está de acuerdo en que no puede desperdiciarse agua en fugas de las redes de abastecimiento. Pero para un municipio pequeño con escaso presupuesto, en una comunidad como la gallega, donde la población está muy dispersa, resulta muy complicado asumir el coste de un tercio del gasto que supondría la mejora de la red que le correspondería en caso de ser titular de la infraestructura de abastecimiento. ¿Qué receta daría en este caso?

—Tiene que haber solidaridad. Una vez evaluado el nivel de pérdidas, tiene que elaborarse un plan de sustitución de tuberías. Ahí tanto la Administración autonómica como las diputaciones podrían apoyar económicamente a los concellos pequeños que disponen de pocos fondos a la hora de sufragar ese tercio que le correspondería pagar, según la Lei do Ciclo da Auga, para adaptar su red.

—¿Es el momento de aprovechar fondos europeos como los Next Generation para esto?

—Claro, pero no solo para arreglar las redes de alcantarillado que estén obsoletas o que sean antiguas, sino que también hay que aprovechar para mejorar las instalaciones dedicadas a la depuración y saneamiento de aguas. No solo a nivel de grandes depuradoras, también las pequeñas y medianas para poder reutilizar el agua regenerada para regar jardines o en las huertas. Claro que ese recurso tiene que haberse regenerado con condiciones de calidad. Tenga en cuenta que en torno al 75 % del agua de la red de abastecimiento es para uso doméstico. En pequeños núcleos puede ser de un 80 %. Pero los fondos Next Generation también pueden ser aprovechados por la industria y para implementar en agricultura avances tecnológicos como, por ejemplo, sensores que midan el grado de humedad del suelo.

—No sería una medida muy popular, pero ¿habría que aumentar en España el precio del agua?

—La verdad es que aquí el precio del agua es uno de los más baratos de Europa. Fíjese que en Alemania el metro cúbico está en unos 4 euros y en Escocia sube a 5 euros, mientras que en España está en torno a 2 y ya en el caso de Galicia está sobre 1,4 euros el metro cúbico. Lo que pasa es que aumentar la tasa de agua de abastecimiento apenas soluciona nada en concellos pequeños con pocos habitantes, pero en los grandes podría dar dinero para poder reinvertir y mejorar las redes.

—Más allá de evitar fugas, ¿habría que incidir en educar a la sociedad en el ahorro de agua?

—La educación en esta materia es algo que no hay que obviar, y no debería evitarse en las escuelas. Después están las recomendaciones habituales de ducharse en lugar de llenar la bañera, cerrar el grifo al cepillar los dientes... Todo es concienciación.