Formoso acusa de «inacción» a la Xunta en política de vivienda y el PP le responde que sus datos son erróneos

Valentín González Formoso, junto a los diputados Begoña Rodríguez Rumbo y Julio Torrado. XOÁN REY | EFE

Un día después de que el presidente del Gobierno anunciase que destinará 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler social con «precios asequibles» durante la gran convención socialista celebrada este fin de semana en Valencia, el secretario xeral del PSdeG criticó la «inacción» de la Xunta en esta materia. Valentín González Formoso, que por motivos personales no pudo acudir al mitin que cerró ayer la conferencia municipal, denunció que el Ejecutivo gallego solo ejecutó el 8,8 % de la cantidad destinada a vivienda en el año 2022: apenas 4,6 millones entre los más de 52 presupuestados.

«Detrás de cada falta de euro que non se pon en circulación, hai un drama persoal e familiar. De xente que, en moitos casos, ten serias dificultades para cadrar as súas contas e ordear a súa vida laboral e personal», lamentó el secretario xeral en rueda de prensa. Formoso señaló así a la conselleira de Vivenda, María Jesús Lorenzana, por una actuación «incompetente» que, añadió, «debería ter consecuencias na Xunta». «Lévanse pedindo explicacións en innumerables ocasións, e non vemos ningún tipo de cambio. O presidente [Alfonso] Rueda ten que poñerse á fronte nun tema como este», exigió, acompañado por los diputados Begoña Rodríguez Rumbo y Julio Torrado.

El líder del PSdeG contrastó estos datos con los 2.700 inmuebles que, cifró, pertenecen a la Sareb en Galicia y serán destinados por el Ejecutivo central a alquiler social. «Con esta medida, o Goberno de España vai movilizar en Galicia más vivendas este ano que Alberto Núñez Feijoo e Alfonso Rueda en quince anos», comparó. A esto sumó otras políticas en materia de vivienda como el bono de alquiler social o las ayudas a la rehabilitación de viviendas en zonas rurales. «Demostran a aposta dos socialistas por garantir un dereito constitucional e manter un dos piares do Estado do Benestar», argumentó.

Sobre este tema centró su rueda de prensa el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Pedro Puy, que aseguró mostrarse «sorprendido» por las cifras que había dado Formoso minutos antes. «Os gastos en vivenda son plurianuais, cando se mira a execución hai que ter isto en contra. No 2022, o porcentaxe de execución do IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) foi de preto do 80 %, na liña do que executaba o bipartito», enmendó el popular, que desglosó ese desembolso en un 100 % de los fondos de la Xunta, un 73 % del Estado y el 80 % de los destinados desde Bruselas.

Frente a las «consecuencias moi positivas» que Formoso espera en Galicia con el anuncio del presidente Pedro Sánchez, Puy criticó el afán «recentralizador» del Gobierno al considerar que se invaden competencias propias en vivienda, además de considerar que el anuncio es «electoralista» al producirse durante un mitin. Sobre la nueva ley que regula este sector, citando al economista sueco Assar Lindbeck, bromeó con que hay «dúas formas de destruír unha cidade»: mediante un bombardeo o regulando los alquileres. Condenó, también, que otro de los «desincentivos claros» en esta norma para los propietarios es que se «protexa aos okupas cando estes se atopan en situación de vulnerabilidade».

Desde el Bloque, la viceportavoz Olalla Rodil recordó que el Parlamento aprobó por unanimidad una iniciativa de su formación el año pasado para pedir la transferencia de los activos de uso residencial de la Sareb a la Xunta. «O BNG leva tempo reclamando que o banco malo puxese a disposición o seu parque de vivendas», resaltó la diputada, que sustituyó este lunes a la líder nacionalista, Ana Pontón, de regreso de Suiza tras reunirse este fin de semana con la emigración gallega en el país.

El BNG pide más plazas en escuelas infantiles

Rodil anunció que el Bloque defenderá esta semana en la Cámara una batería de iniciativas para reclamar más plazas públicas en las escuelas infantiles. «Nacen en Galicia menos menos, pero nunca houbo tantas listas de espera», denunció la parlamentaria, que argumentó así el «déficit de prazas dende hai demasiado tempo» sin que la Xunta avance en materia de conciliación. Frente a los dos únicos centros públicos que construyó el Gobierno gallego en los últimos seis años, expuso, el BNG defiende que «todas as familias galegas que así o precisen poidan dispor dunha praza en escolas infantís públicas», continuó. Plantearán esta cuestión en la comisión de Política Social de esta semana con una proposición no de ley.