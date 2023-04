¿A quién apoyará Yolanda Díaz en la campaña de las municipales en Galicia?

Ana González

O histórico sindicalista Suso Díaz (Ferrol, 1944), pai da vicepresidenta segunda do Goberno, Yolanda Díaz, segue afiliado a Esquerda Unida, ao PCE, a CC.OO. e tamén a Sumar. Aínda que pola súa idade non lle interesa a primeira liña da política, anunciou esta semana que pechará a lista de Por Coruña, a coalición de Podemos, Esquerda Unida e Alianza Verde, liderada por José Manuel Sande, para concorrer ás eleccións da cidade herculina.

—O motivo desta decisión?

—Sempre fun de Esquerda Unida, e Podemos e a miña formación decidiron presentarse xuntos ás municipais e como é lóxico vou na lista, de último, pero vou para apoiar esa candidatura. É unha pena que non houbese unha lista unitaria coa Marea Atlántica. Non foi consecuencia de que Unidas Podemos non quixera, a que non quixo foi a Marea Atlántica.