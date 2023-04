El paro de funcionarios amenaza con atascar aún más la Justicia en Galicia

Sede del edificio del TSXG en A Coruña. PACO RODRÍGUEZ

Casi tres semanas después de que se desconvocara el paro de los letrados de la Administración de Justicia tras protagonizar dos meses de protestas, los juzgados gallegos volverán a hacer frente a partir de hoy a una huelga indefinida de los funcionarios de Justicia. La convocatoria, realizada por los sindicados STAJ, UGT, CC.OO. CSIF y SPJ-USO, provocará paros parciales desde hoy y hasta el viernes entre las diez de la mañana y la una de la tarde, a excepción de este miércoles, 19 de abril, cuando la actividad se interrumpirá durante toda la jornada. La CIG no apoya la huelga.

En Galicia están convocados unos 2.500 trabajadores. Son los funcionarios de los cuerpos generales y especiales del Ministerio de Justicia, entre los que se encuentran médicos forenses, tramitadores, gestores y auxilios. Piden mejoras salariales y profesionales, a raíz de las conseguidas por los letrados de Justicia, que pactaron con la Administración incrementos retributivos de entre 430 y 450 euros brutos mensuales. En primer lugar, demandan la paralización de la ley de eficiencia organizativa, que se encuentra en trámite parlamentario. «Non foi negociada cos traballadores nin tampouco apoiada. Só supón cambios de cara á galería con investimento cero», explica Milo Fernández, portavoz de SPJ-USO en Galicia, sindicato mayoritario de Justicia. Asimismo, los funcionarios de Justicia reclaman la carrera profesional a nivel nacional. «En Galicia imos un paso por diante, xa que somos o único territorio que xa a ten recoñecida», señala Fernández.

Entre 350 y 430 euros más

En cuanto a las mejoras salariales, los trabajadores piden una subida en el complemento general, que es idéntico para todos los funcionarios a nivel nacional, de entre 350 y 430 euros brutos mensuales. En concreto, el incremento de 430 euros sería para el cuerpo de médicos forenses, de 400 para el de gestión procesal, de 375 para el de tramitación procesal y de 350 para los auxilios judiciales. El resto de complementos, específicos y autonómicos, varían en función del territorio. «Logo da suba que se lle concedeu aos letrados, o complemento xeral de posto debe equipararse, e as retribucións, igual», afirma Fernández.

Otro de los puntos que reclaman al ministerio es la diferenciación de los cuerpos y de las funciones que corresponden a cada uno de ellos. «Esta sería a cuestión máis importante. Moitas funcións atribúense ao corpo dos letrados, que cobra por elas, pero que na práctica quen as asume é o corpo xeral, procesadores, xestores e auxilios», señala el portavoz de SPJ-USO. No están de acuerdo con que solo se apruebe una subida salarial para los letrados, que representan sobre un 7 % del personal total de la Administración de Justicia, y el 93 % se queden «de brazos cruzados facendo as funcións deles».

En Galicia, los paros afectarán al Tribunal Superior de Xustiza, Audiencias Provinciales, juzgados, fiscalías, oficinas de registro y también al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Los servicios mínimos que ha establecido la Xunta son, según SPJ-USO, abusivos. Los servicios de guardia de juzgados, fiscalías y del Imelga, por ejemplo, deberán contar con todo el personal habitual, al tratarse de un servicio esencial. Lo mismo ocurrirá con las actuaciones urgentes del Registro Civil o las relativas a la violencia de género.

En el caso de Galicia, además, afirma Milo Fernández que la Administración ha sacado una instrucción en la que se pide a los funcionarios que fichen en la salida de los paros, de 10.00 a 13.00 horas: «Ningún traballador ten que comunicar que vai á folga».

Esta huelga indefinida de los funcionarios de Justicia llega en un momento en el que los juzgados gallegos todavía se están recuperando de los paros que convocaron los letrados, y que se extendieron durante dos meses. De hecho, los propios letrados reconocieron que se necesitarían al menos seis meses para ponerse al día con todos los asuntos que se fueron paralizando desde el 24 de enero, cuando comenzó la huelga. Al cierre del 2022 había 167.000 casos pendientes de resolverse en Galicia, frente a los 155.000 de un año antes.

«Vai volver ser un caos»

En el horario de diez de la mañana a una de la tarde es donde se concentran la mayoría de los casos, de todo tipo. «Vai provocar un caos, que se xa estamos dentro dun, este vaise agrandar», afirma Milo Fernández. Esta situación, dice, responde a la falta de medios que desde hace tiempo se viene denunciando, a varias huelgas de Justicia y a la pandemia.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, confirmó a los funcionarios que se reuniría con ellos para negociar las mejoras salariales y profesionales que reclaman, pero también les pidió «mirar por los ciudadanos». De momento, no se ha convocado el comité de huelga, señala el portavoz de SPJ-USO.