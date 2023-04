Ana Pontón reclama a la Xunta que negocie con Suiza la homologación de los títulos de FP de los gallegos

Ana Pontón, este domingo con gallegos emigrados en Suiza. Alejandra Plaza

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cerrado este domingo en Zúrich sus encuentros en Suiza con la colectividad gallega en la emigración, la más numerosa de Europa, trasladando las propuestas del Bloque para una nueva generación de emigrantes llegados al país en los últimos años, en particular tras la crisis del 2009, con una problemática específica derivada de su alta formación.

Entre ellas, las dificultades para homologar los títulos de formación profesional, un proceso que, explica, puede tardar meses o incluso años, provocando que sean penalizados en el mercado laboral suizo.

«Coa crise chegou unha nova xeración de galegos e galegas con moita formación e preparación que está tendo dificultades para que sexa homologada e lle permita ter un salario acorde coa súa cualificación», señaló Pontón. Un problema que no afecta a los títulos universitarios tras el Plan Bolonia, que regularizó el procedimiento para validar las titulaciones, «pero si á formación profesional, de tal xeito que os galegos e galegas que chegan a Suíza cun título de FP teñen moitas dificultades para convalidalo».

Para dar una solución, el BNG va a llevar el asunto al Parlamento de Galicia «propoñendo que o Goberno da Xunta, con competencias en materia de Educación, negocie co Goberno suízo un convenio de colaboración que permita a homologación directa e automática dos títulos de FP, evitando así calquera demora que discrimine e penalize laboralmente os galegos e galegas que traballan neste país».

Pontón también recogió otra de las demandas que le trasladó la emigración, en particular quienes tienen hijos nacidos ya en el país de acogida y que quieren mantener su lengua, pero apenas reciben formación en el propio idioma y carecen de contenidos audiovisuales para los niños. «Se hai algo que une a todos os galegos e as galegas, iso é o noso idioma, unha riqueza que non se debe perder, sobre todo de cara ás novas xeracións», dijo.

En este caso, la propuesta del BNG es doble: crear el Instituto Rosalía de Castro, similar al Cervantes, y la emisión en Suiza de la programación infantil y juvenil de la TVG. «A máis inmediata é que a TVG emita a través da súa canle internacional programación infantil e xuvenil en galego, non se entende que non o faga, deixando fóra aos nenos e nenas galegas que están en Suíza e noutros países de Europa», afirmó.

Promover la cultura y lengua propias

La segunda propuesta es la puesta en marcha del Instituto Rosalía «para difundir e promover a nosa lingua e a nosa cultura no exterior». Explica la líder del BNG que el Instituto Cervantes imparte cursos de español en Suiza, pero siendo el gallego el colectivo más numeroso, este no tiene acceso a estudiar en el propio idioma de una forma continuada. «Tamén permitiría ter acceso á cultura en galego, tanto en materia de literatura, cine, música, teatro, banda deseñada... En definitiva, un acceso continuo á cultura e a toda a creación artística que se está facendo en Galiza», señaló Pontón.

Pontón, que en Zúrich visitó el centro gallego de Lalín y el de Santiago, hizo de nuevo un reconocimiento a la aportación de la emigración al desarrollo del país, destacando que el Bloque tiene un proyecto de futuro para Galicia y para evitar que «ninguén teña que coller as maletas por falta de oportunidades».

«O BNG ten un proxecto para darlle oportunidades de futuro á xente do noso país», explicó la portavoz nacional del Bloque, que añadió que trabajan para que cada vez que un gallego compre un billete de tren o de avión para irse fuera sea por voluntad propia y no por necesidad. «Como portavoz nacional do BNG sei que esa Galiza é posible, porque temos unha alternativa para darlle futuro ao noso país, unha Galiza que non deixe marchar o talento, senón que o traia de volta», terminó.