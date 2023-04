El sector del transporte de viajeros por carretera convoca huelga el 27 y 28 de abril en Galicia

Estación de autobuses de Carballo durante la huelga Ana Garcia

El sector de transporte de viajeros por carretera ha convocado huelga los días 27 y 28 de abril en toda Galicia. Los sindicatos convocantes, CIG, CC.OO. y UGT, advierten además que el paro será indefinido a partir del 8 de mayo si no se atiende a sus demandas. Los trabajadores denuncian la paralización en la negociación de los cuatro convenios provinciales, la situación precaria del sector (tanto en lo relativo a las condiciones laborales como a la propia prestación del servicio) y los reiterados problemas de seguridad que presentan los vehículos.

Las organizaciones sindicales señalan que en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense las mesas se reúnen, pero que no se producen avances, mientras que en Lugo la comisión negociadora «ni siquiera se junta desde el año 2017». Critican la postura intransigente de la patronal, «que pretende liquidar la negociación con una subida miserable del 0,8 % para los años de vigencia de los convenios». Sobre ese incremento, argumentan que es «irrisorio» teniendo en cuenta el actual coste de la vida, que no garantiza la actualización de los salarios y «que supondría consolidar la pérdida del poder adquisitivo acumulado al no contemplar ninguna cláusula de revisión».

Entre otras demandas, están las mejoras en la situación del personal acompañante, en la jornada laboral, en el derecho a la conciliación laboral y familiar o en los permisos retribuidos. Respecto a los acompañantes, señalan que «mayoritariamente son mujeres que padecen condiciones de absoluta precariedad, con contratos de hasta media hora».

Asimismo, afirman que los cuadros de personal están «mal dimensionados» y que los incumplimientos del convenio son «reiterados», lo que está provocando que «cada vez haya menos gente que quiera trabajar en este sector por las malísimas condiciones de trabajo que existen».

En el comunicado, acusan de la situación a la Xunta, que dicen, tiene la responsabilidad de que el sector «viva su peor momento, tanto por la precarización de las condiciones de trabajo como por las deficiencias en la prestación del propio servicio». Concretamente, denuncian la negativa de Mobilidade a convocar la comisión de seguimiento de los contratos, «pese a las reiteradas peticiones de las centrales sindicales, alegando que la adjudicación está judicializada».

Añaden también que el Gobierno gallego sacó unos concursos «deficitarios», a los que las empresas concurrieron rebajando las ofertas hasta un 30 % sobre el precio de salida «para sacar beneficio a cuenta de explotar al personal, precarizar las condiciones de trabajo y prestar un servicio deficiente».

Por último, denuncian el estado de la flota de autobuses, «con vehículos muy viejos a los que no se le hace el mantenimiento adecuado, y que sufren averías constantes que ponen en riesgo la seguridad de usuarios y conductores». Sobre esto añaden que las antigüedades de los autobuses, en la mayoría de los casos, «no se corresponden con lo que ofertaron las empresas en los concursos para obtener mejor puntuación».

El próximo 25 de abril han convocado también una concentración frente a la estación de autobuses de Santiago de Compostela, desde donde saldrán en manifestación hasta el Parlamento de Galicia.