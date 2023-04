Lage destaca que el PSdeG irá a las municipales «cunha gran alineación»

Parte de la delegación del PSdeG en el congreso socialista de Valencia. PSdeG

Desde la convención municipal que celebra el PSOE en Valencia, el secretario de organización de los socialistas gallegos, José Manuel Lage, resaltó que su partido se presentará en las elecciones del 28 de mayo «co equipo titular» para gobernar para «a maioría social de Galicia». El PSdeG cuenta en la ciudad del Turia una amplia delegación, que incluye a los alcaldes en las grandes ciudades, diputados y, a partir de mañana, al secretario xeral, Valentín González Formoso, uno de los tres barones autonómicos que acuden al último gran acto previo al inicio de la campaña, que cerrará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Saímos ao campo de xogo cunha gran alineación, o PSdeG é a mellor garantía de progreso para as cidades e vilas de Galicia», destacó Lage en un audio remitido a los medios, en el que también destaca el «gran plantel» que presentan los socialistas a los comicios, aunando «experiencia, xuventude e feminismo» en las candidaturas. «Só o PSdeG pode presentar unha alineación con xogadores do nivel de Abel Caballero, Inés Rey ou Lara Méndez, e así ata máis de 300 candidatos e candidatas que ningún outro partido pode sacar ao campo de xogo», presumió el número dos de la formación y coordinador de la campaña, que contará con un programa electoral para los próximos cuatro años «concello a concello, facendo da economía, o emprego e as políticas sociais» los ejes claves de su acción política.

El secretario de organización del PSdeG lamentó además la «pasividade» del Gobierno gallego ante asuntos de interés general para la comunidad, y advirtió de que el presidente Alfonso Rueda está «máis pendente do que di ou fai Feijoo que dos problemas dos galegos e galegas». Así, Lage ve al titular de la Xunta «en fóra de xogo» en el día a día y «carente de proxecto para Galicia». «A única alternativa progresista viable para cambiar Galicia pasa polas boas políticas municipais que facemos os socialistas, que son un bo botón de mostra do que os socialistas podemos ofrecerlle ao noso país», añadió.