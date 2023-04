Afectados por los daños del jabalí reclaman a la Xunta un plan de choque para combatirlo

La superpoblación de jabalíes en el territorio gallego ha generado «unha situación crítica» que obliga a actuar con urgencia. Así se lo trasladan al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, representantes de la Asociación de Prexudicados pola Fauna Salvaxe (Aperfasa) a través de un escrito registrado en San Caetano, en el que reclaman un plan de choque contra esta especie. El colectivo alerta del precio «da inacción» para el sector agroganadero —«duplicaranse os danos, trinta millóns de euros» en materia sanitaria, por los riesgos que implica; económica, «coa perda de solos fértiles e actividade no medio rural», y para la seguridad del tráfico. Si no se toman medidas urgentes, advierten, la población se habrá duplicado en dos años.

El presidente de Aperfasa Galicia, el naronés José Antonio Muíño, incide en que, hasta ahora, la solución a este problema «delegouse nos tecores [figura equivalente al antiguo coto de caza], que non están corrixindo a situación, agás nalgún caso no que o colectivo conta con gandeiros ou agricultores». «A maioría é xente sen vínculo co medio rural e o interese cinexético non concorda co noso», sostienen. Según recogen en la carta remitida al presidente de la Xunta, «a declaración de períodos de emerxencia cinexética por parte da Administración non resolve se os xestores do tecor practican unha caza selectiva».

Un censo real

Tampoco están de acuerdo con los censos actuales, a partir de los que se establecen los cupos de caza, «porque subestiman o número real de exemplares». Si los métodos aplicados hasta ahora no han funcionado, instan a Rueda a impulsar un plan de choque con nuevas medidas, similares a las adoptadas en algún otro país europeo o en Cataluña.

La asociación pide la prohibición o sanciones duras para quien alimente a los jabalíes «co pretexto de afastalos de zonas onde causan danos, porque iso incrementa a súa capacidade reprodutiva», y demanda un censo «real de xabarís» y la consecuente revisión al alza del cupo de caza en un 30 %. Plantea soluciones alternativas a la cinegética, como la captura mediante redes o jaulas para el traslado a parques cerrados, previa esterilización. Asimismo, enfatiza el riesgo de zoonosis o epizootias, como ha evidenciado la pandemia, y pide a la Xunta que actúe «antes de que se produza un problema grave, ou a peste porcina africana consiga entrar en Galicia».