Los investigadores creen que el destino de las ocho narcolanchas portuguesas construidas por gallegos era el Estrecho

El trío de ciudadanos españoles identificados el miércoles en una nave de Vila Nova de Cerveira con ocho narcolanchas habría sido arrestado de encontrarse en territorio español. Por eso eligieron esa localidad fronteriza con Galicia, a los pies del río Miño, para ensamblar la flota de planeadoras con la tranquilidad que supone saber que no podrán imputarles ningún delito, a diferencia de lo que ocurre en España, donde es ilegal la construcción y uso de estas embarcaciones. Pero la documentación personal de los tres españoles identificados por la portuguesa Guarda Nacional Republicana (GNR) de Viana do Castelo sí permite dibujar una tesis policial sobre el destino final de las ocho embarcaciones de no haber sido requisadas: el Estrecho de Gibraltar.

Los dos ciudadanos gallegos nacieron en Vigo y en Mondariz y residen en las Rías Baixas. Ya el tercer hombre identificad tiene su residencia en Málaga. Todos arrastran antecedentes y uno de los gallegos está fichado policialmente por su vinculación con la construcción de más planeadoras ilegales en el marco de otras investigaciones.

Los operativos policiales solo del 2022 en Galicia dejaron constancia de la intensa presencia de gallegos en el norte de Portugal aprovechando el limbo luso en lo referido a la construcción de narcolanchas. Los mismos procedimientos evidenciaron igualmente que buena parte de esas embarcaciones ensambladas en el país vecino acaban en aguas del Estrecho o de Levante para importar toneladas de hachís procedentes de Marruecos. Por eso, a nadie ha sorprendido la presencia de un vecino de Málaga trabajando esta semana de tapadillo en una nave sin licencia de actividad en Vila Nova de Cerveira.

Un alto mando de la Policía Judiciária en Oporto explicaba a La Voz en marzo del año pasado que en ese momento, solo en el norte del país, tenían contabilizados 30 astilleros clandestinos trabajando con la participación de ciudadanos de Galicia para fabricar narcolanchas. En los meses siguientes, hasta junio del 2022, se impidieron cuatro operaciones contra sendas tramas especializadas en la construcción de estos bólidos que recreaban el mismo patrón de trabajo: primera fase de fabricación en Galicia de forma oculta, segunda fase en Portugal y posterior transporte al sur del país y Andalucía para entregárselas a los traficantes que las compraban.

El balance de planeadoras ilegales decomisadas en ambos países durante las cuatro investigaciones judicializadas en el 2022 en las Rías Baixas rozó la centena.