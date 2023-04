La Xunta niega conflictividad judicial en el transporte público y la oposición dice que las empresas de autobuses «fan o que queren»

La conselleira Ethel Vázquez, en el Parlamento

La Xunta niega que exista conflictividad judicial en el sector del transporte después de la sentencia emitida el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que ordena investigar a la Comisión Galega da Competencia los contratos de las compañías Monbus y Alsa por indicios de repartirse el mercado de líneas de autobús en Galicia. También se han abierto diligencias contra el director xeral de Mobilidade por posible prevaricación administrativa en beneficio de Monbus.

«Temos o aval xurídico que lexitima o bo proceder do plan de transporte. Os tribunais resolveron a favor da Xunta a práctica totalidade dos cen recursos interpostos», aseguró este miércoles la conselleira de Mobilidade e Infraestruturas, Ethel Vázquez, en el pleno del Parlamento gallego, donde el vicepresidente primero del Gobierno autonómico, Francisco Conde, también tuvo que responder a los grupos por el fallo del TSXG que cuestiona el seguimiento hecho por Competencia en la configuración del mapa de concesiones del transporte público por carretera. En respuesta a una pregunta oral hecha por el diputado socialista Pablo Arangüena, el número dos de la Xunta aseguró que la Comisión Galega da Competencia es un órgano «colexiado e independente» y recordó que la sentencia «non é firme», por lo que pidió «prudencia».

Antes, Ethel Vázquez defendió la validez del plan de transporte impulsado por la Xunta, del que «nada di» el fallo del TSXG. El diputado del BNG Paulo Ríos acusó a la Xunta de tener «unha cegueira voluntaria e selectiva» para «permitir» que empresas como Monbus o Alsa «fagan o que queiran cun servizo público». «É moi triste que teña que ser a xustiza a que faga o que ten que facer a Xunta», dijo Ríos.

Vázquez destacó que los autobuses autonómicos «está a rexistrar no que vai do 2023 un incremento de 120.000 usuarios ao mes con respecto á media do ano 2022, acadando os 2,8 millóns de viaxes mensuais».