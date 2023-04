El título de familia numerosa ampliará su vigencia hasta que el hijo mayor cumpla 26 años

Familia numerosa en A Coruña, en una imagen de archivo. Marcos Míguez

A partir de mañana, la vigencia del título de familia numerosa con carácter general se ampliará hasta que el hijo mayor cumpla los 26 años. Se elimina la barrera de los 21 y con ella la carga administrativa que suponían las cuatro renovaciones en cuatro años, según una orden de la Consellería de Política Social.

Hasta ahora, cuando el hijo de mayor edad cumplía los 21 pero continuaba viviendo en el núcleo familiar y estudiando, tenían que repetir el mismo trámite año tras año hasta llegados los 26. Había que aportar el registro de convivencia de los hijos a cargo además de una copia de la matrícula de la universidad o del centro en el que se estuviese formando. Con esta nueva ampliación de la validez del título, familias y Administración verán reducida la burocracia a la que tienen que hacer frente.

El cambio surge de una petición que desde la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) llevaban tiempo trasladando a la Xunta. Según explica su vicepresidente, José Manuel Trigo, es un «desahogo para las familias y para la Administración». Esa renovación será automática y con ella se evitarán también las consecuencias que implicaban los retrasos en la nueva tramitación. Una de ellas, la deducción que Hacienda hace a las familias numerosas de 100 euros al mes. «Si el título no está al día, no te lo ingresan», señala Trigo. O los descuentos que se aplican, por ejemplo, en los viajes, como en los servicios de Renfe. Sin el carné al día, no tienen derecho a todos estos beneficios.

Sin la comprobación año a año, durante el período de los 21 a los 26, son las familias las que están obligadas a comunicar a la Administración cualquier cambio de las circunstancias. Tienen tres meses para hacerlo. Por ejemplo, que ese hijo mayor haya terminado de estudiar y comenzado a trabajar. Desde ese momento, dejará de formar parte de esa unidad familiar y de beneficiarse de su condición. Asimismo, desde la Xunta podrán verificar mediante cruces de datos que la información está al día.

También se adapta la norma a la realidad actual de las familias. «No podemos tener la idea de que a los 21 años los hijos se emancipan. Eso no es lo normal. El período de formación ahora se amplía más allá de esa edad», explica Jacobo Rey, director xeral de Familia.

Un papel menos

Otra de las mejoras que se espera que entre en funcionamiento este otoño es el título digital de familia numerosa. Hasta ahora, podían descargar un certificado oficial. Jacobo Rey explica que las pruebas de esta nueva aplicación comenzarán en verano, respondiendo a la demanda, sobre todo, de la gente joven. Desde las familias numerosas celebran también la noticia. «Un papel menos en el bolsillo», señala el vicepresidente de Agafan.