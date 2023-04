Formoso pide a Rueda que releve a Rosa Quintana y asuma la negociación con bateeiros y percebeiros

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. Sandra Alonso

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, hizo repaso este jueves del año de Alfonso Rueda al frente del Gobierno gallego. Definió su mandato como «insensible» con la ciudadanía y «seguidista das políticas» de los barones populares de otros territorios. Se refirió así a la nueva bonificación al impuesto de patrimonio, en línea con las que hicieron Isabel Díaz Ayuso, en Madrid, y Juan Manuel Moreno Bonilla, en Andalucía, así como el recurso ante el Tribunal Constitucional por el gravamen del Ejecutivo central a las grandes fortunas. «A sociedade galega non entende este seguidismo», rechazó el líder socialista, que reprochó a Rueda su ausencia «nos temas estratéxicos de país».

«Cada sector estratexico percibe que o Goberno galego non activa as súas competencias», lamentó. Formoso advirtió que, a lo largo del último año, el titular de la Xunta no propuso ninguna iniciativa más allá de la congelación de las tasas en las autopistas autonómicas, lo que contrapuso al «decálogo de medidas» impulsadas desde el Gobierno central. Repasó así distintas áreas donde el secretario xeral del PSdeG percibe esa ausencia del Ejecutivo gallego, como en la sanidad, con una atención primaria en «colapso absoluto» y con «longas listas de agarda que nunca ocorreran».

Sumó a este problema el «desaproveitamento claro» de los recursos económicos con los que cuenta la Xunta este año, con unos Presupostos históricos que alcanzan los 13.000 millones de euros. En cuanto al tejido industrial, denunció que el Gobierno autonómico «nin está nin se lle espera», mientras que en el sector eólico acusó a Rueda de anunciar una empresa con accionariado público «a destempo» y sin aclarar cuál será su «fórmula enerxética».

Más drástico se mostró con el conflicto que enfrenta a bateeiros y percebeiros, y estos a su vez con la Xunta. «Son dous sectores confrontados cando levaban 60 anos sen ningún problema», advirtió. Precisamente esta mañana, decenas de miembros del sector mejillonero hicieron una protesta ante la sede del Gobierno gallego en San Caetano, en Santiago, que se saldó con destrozos, dos detenidos y cargas policiales.

«Pedimos a Rueda que exerza o seu traballo e releve a conselleira [Rosa Quintana] e asuma as negociacións», reclamó Formoso sobre una crisis que, según indicó, «crea» la Consellería do Mar «coa anuencia de Feijoo» y su sucesor en el cargo. «Debe poñerse hoxe mesmo ao frente do conflicto», siguió el líder del PSdeG, instando a Rueda a terminar con su «deixamento de funcións no sector bateeiros e mexilloeiros» y «asumir as negociacións».