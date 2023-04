El delegado del Gobierno: «Non hai operación Besteiro»

Besteiro, este jueves en una comparecencia ante los medios de comunicación. MIGUEL MIRAMONTES

Siete años después de su dimisión por las imputaciones judiciales, el actual delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, participó ayer en A Coruña en un desayuno informativo con representantes de los medios de comunicación. «Despois de sete anos sen falar, parecíame ben este reencontro con toda a profesión periodística», aseguró el político lucense. En un acto promovido por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en la sede de la Fundación Luis Seoane, respondió a preguntas sobre la actual situación del partido a nivel gallego, aunque no aclaró nada sobre la posibilidad de que él sea finalmente el candidato del PSdeG para presidir la Xunta de Galicia. «Veño coa ilusión de facelo ben, e quero estar á altura dos cidadáns e do que me pedíu o presidente do Goberno. Agora estou centrado neste marabilloso encargo que é asumir a Delegacion do Goberno en Galicia».

Ante la insistencia sobre su futuro político, Besteiro explicó que el proceso para elegir al candidato se abrirá «cando o decida o secretario xeral». Y añadió: «Eu confío totalmente en Valentín González Formoso, co que teño unha extraordinaria afinidade. E cando el o decida emplazarase a todo o partido para que se presente quen considere oportuno. No PSOE temos o costume de ser elixidos por primarias. Fíxose así co presidente Sánchez, con Formoso, con Inés Rey, e eu no seu momento tamén fun elixido así. Agora o partido está moi centrado en aumentar o grado de apoio nas eleccións municipais, e é no que eu estou neste momento».

El delegado del Gobierno entiende que dentro de su partido haya muchas personas que se alegraron del archivo de sus imputaciones judiciales y cree que eso se debe a «un sentimento de alegría compartida entre compañeiros», pero negó que hubiese algún movimiento más para que él sea el elegido para ser candidato a la Xunta: «Non hai unha operación Besteiro». Sí quiso desacar que tiene la percepción de que el PSOE está reforzado «como grupo e como proxecto, e non é non é menor que o Miñones sexa hoxe ministro de Sanidade».

Respecto a las próximas elecciones municipales, aseguró que participará en la campaña como militante socialista: «Onde me chamen, vou ir». También fue preguntado por su relación con la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, que no asistió a su toma de posesión. Explicó que Silva no pudo acudir a A Coruña ese día porque «estaba fora do país», pero aseguró que mantiene una buena relación con ella: «Aínda falei onte con ela. Teño unha comunicación moi fluida con Carmela Silva».

Los anónimos y Elena Candia

A Besteiro le preguntaron por la candidata a la alcaldía de Lugo por el PP, Elena Candia, que fue quien presentó los anónimos con los que se inició el proceso judicial contra él. Y respondió así: «Non vou facer unha valoración persoal. En todo caso, teño que dicir que manexar anónimos é como xogar con lume, e un acábase queimando. Digo iso porque cando un forma parte dunha institución ten mecanismos para discrepar ou solicitar información. Pero xogar con anónimos é moi perigoso, porque calquer cidadan pode preguntarse quen fixo ese anónimo. Creo que non é bo facer iso, eu non o faría».

Los viaductos de la A-6

Respecto a la reparación del tramo colapsado de la autovía A-6, el delegado aseguró que ante todo se tendrán en cuenta la seguridad y los criterios técnicos. «Nin os recursos persoais nin os económicos van ser un problema para a recuperación da autovía», dijo antes de añadir que «o Goberno mantén o compromiso serio e inalterable de rematar o primeiro viaducto a finais deste ano. O cal situaríanos na situación anterior ao colapso, que era cando se estaban facendo as revisións. Estamos falando de aproximadamente un kilómetro de tránsito nos dous sentidos. Por tanto, seguridade, criterios técnicos e ningunha dúbida sobre a utilización de todos os recursos económicos. Iso non vai ser un problema».