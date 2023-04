Los pacientes afectados por la huelga de médicos: «Venimos desde Pontevedra a Santiago en ambulancia por una consulta de oncología y nos la han anulado»

Jorge y su mujer, Ermitas, vinieron desde Pontevedra al Clínico a una consulta que se canceló. Sandra Alonso

Ermitas Tenorio pidió el día libre en el trabajo para poder acompañar a su marido, Jorge, a una consulta de oncología en el CHUS. Una ambulancia los recogió a las nueve y media en Pontevedra y a la una de la tarde esperaban pacientemente en Santiago a que los llevase de vuelta. La cita se anuló por la huelga. Son el «daño colateral» de un paro médico convocado por CESM y que desde el martes —sin incluir la actividad suspendida en la tarde de ayer— suma 726 cirugías canceladas, 15.469 consultas y 1.278 pruebas. Jorge está pendiente de que le digan si retoma el tratamiento ordinario o lo sustituye por unas pastillas, «llevamos todo el día perdido, pedí el día para nada, nos podían haber avisado al menos esta mañana para no venir, hay gente que vino en taxi desde Pontevedra», explica Ermitas. Entienden la huelga «y claro que tendrán carga de trabajo, pero hay gente que trabaja más horas», lamentan.

Jorge forma parte de esos 15.000 pacientes a los que les han cancelado una consulta. Los padres de Matías llevan dos anulaciones esta semana: no llevar al niño a la guardería y pedir horas en el trabajo para nada.

Mara Gómez y su padre, no pudieron hacerle una radiografía por la huelga Sandra Alonso

En el caso de Mara Gómez, de 14 años, fue al Clínico a que le sacasen la escayola porque se torció una muñeca hace unas semanas, «se la quitaron pero no le hicieron la radiografía porque los especialistas estaban de huelga», dice su padre, «lo que no me parece bien es que dejen que la gente llegue al hospital para hacer presión, se pierden días de trabajo, agenda del colegio...».

Al menos en su caso no tendrá que volver, el traumatólogo les explicó que tal y como estaba la lesión en principio ya no hacía falta hacer una radiografía, por lo que no tendrán que volver otro día.

De izquierda a derecha, Ángel Prieto, Gabriel Martínez, María Pazo, Rafael Mejuto y Ramón Serramito, todos médicos del CHUS Sandra Alonso

«Si nos fuerzan, nos iremos»

En el otro lado están los médicos que han decidido movilizarse. Eventuales, residentes, interinos, con plaza fija, jefes de sección... Cada uno tiene sus motivos aunque muchos son coincidentes. Rafael Mejuto tiene 33 años y es especialista en aparato digestivo en el CHUS. Tuvo contratos de seis, tres, dos y hasta un mes, «pero este último decidí no firmarlo, ahora me han hecho uno de un año». Pide contratos decentes «y que se cumpla la ley». No se plantea irse por motivos familiares «pero si nos fuerzan, nos iremos». Delante del Clínico se concentraron decenas de facultativos convocados por CESM, algunos con mucha experiencia como Ángel Prieto, jefe de la sección de neurocirugía: «Hay mucha precariedad entre los jóvenes, a la médico residente que acabó el año pasado se la contrata solo por cinco guardias al mes». Todas las reivindicaciones están justificadas, insiste, «las guardias no se pagan de forma correcta y por una tarde de trabajo me dan 200 euros en la pública y si lo hago en la privada el Sergas abona dos mil».

Ramón Serramito, neurocirujano, añade el precio de la hora de guardia, «bastante escasa», y la que es una de las principales reivindicaciones de esta huelga, extender a los médicos que también hacen sanidad privada el complemento específico, «tenemos el mismo horario y se nos retira una parte del sueldo que son unos 700 u 800 euros al mes, es injusto».

45 contratos como mínimo

Gabriel Martínez es otorrino del Clínico y consiguió plaza fija recientemente. Hasta entonces, tuvo «45 contratos como mínimo». Los médicos jóvenes, dice, están muy sobrecargados: «A los 55 años se deja de hacer guardias y la gente joven está harta, las jornadas de trabajo son insufribles».

El tercer día de huelga tuvo una incidencia similar a la de otras jornadas, con más de un 15 % de seguimiento según la Xunta, con áreas sanitarias en donde casi uno de cada cuatro profesionales ha decidido parar, como Vigo (23,53 %), y otras en donde esta cifra baja al 10,14 % (Pontevedra y Salnés). La CESM asegura que el seguimiento ronda el 62 % y reclama entre otras cuestiones agendas limitadas a 25 pacientes para pediatría y 30 para medicina de familia en primaria, y una jornada de 35 horas semanales.

Los residentes podrán acceder a la carrera profesional

Este viernes los responsables de la Consellería de Sanidade se reúnen con los sindicatos con representación en la mesa sectorial para abordar mejoras en las condiciones de trabajo de los profesionales del Sergas. Una de ellas será extender a todo el personal mir la negociación de incrementos retributivos, que en el acuerdo del 31 de marzo se priorizaba en primaria, o estudiar que puedan acceder a la carrera profesional, de forma que no tengan que esperar cinco años después de terminar esta formación para solicitar el grado uno.