El BNG denuncia la desigual atención a mujeres en atención primaria

Las diputadas del BNG Montse Prado y Olalla Rodil. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Las diputadas del BNG Olalla Rodil y Montse Prado denunciaron este jueves la desigualdad en la atención sanitaria a las mujeres. Las dos parlamentarias acudieron al mupi publicitario de la rúa Xeneral Pardiñas, donde cada mes hacen una nueva propuesta o denuncia dentro del marco de la campaña 8M 365, para presentar el lema «Tarde, mal ou nunca: así é a diagnose e tratamento de centos de enfermidades para as mulleres». Prado exigió a la Xunta la creación de una Unidade de Muller e saúde que permita «impulsar a perspectiva de xénero» y una «estratexia para a atención integral á saúde das mulleres» con el objetivo de eliminar las dificultades que encuentran «á hora de acceder ao sistema sanitario».

La portavoz parlamentaria de sanidad afirmó que el lema elegido «non é ningunha esaxeración» porque «corresponde á realidade que viven miles de galegas» que reclaman recibir atención y asistencia sanitaria. La diputada resaltó que entre mujeres y hombres existen «diferenzas biolóxicas, hormonais e inmunolóxicas que se traducen en que se enferma de xeito diferente e se teñen enfermedades distintas». Puso como ejemplo los «diagnósticos tardíos» en los casos de endometriosis o la fibromialgia.

En cuanto a la campaña 8M 365, Rodil recordó que el mupi situado en Santiago, al igual que la información de la web, cambiará una vez al mes a lo largo de todo el año porque «a igualdade nin se reivindica nin se escolle un só día». La viceportavoz del Bloque en la Cámara autonómica señaló que en la primera parte de la campaña se propuso la creación de una valedoría de igualdade, a través del impulso de una ley, registrada en marzo. Así, lamentó que la Xunta «pediu que non se tomase en consideración e non se tramitase» porque «levan dous anos anunciando que van a actualizar a súa lei», pero que esta «aínda non entrou no Parlamento de Galicia».