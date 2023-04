Un padre que perdió a su hijo en Angrois, en el juicio: «Una baliza de 800 euros habría evitado todo esto. Tocaríamos a diez euros por fallecido»

Imagen de archivo de una sesión del juicio Sandra Alonso

El juicio del Alvia hizo este miércoles una dolorosa incursión en el efecto que tuvo el accidente de Angrois en una familia numerosa de Valladolid. Manuel Ángel Sierra explicó con calma, pero sin ocultar su aflicción, las terribles consecuencias que acarrea la muerte de un hijo. «Yo no lo llamo accidente, sino desastre. Yo tenía una esposa y cinco hijos. Mi mujer muy alegre. Le gustaba cantar y dejó de cantar. Cada uno de mis hijos empezaron a tener problemas. A mí me afectaba ver a toda mi familia en esa situación. Y luego apareció el presidente del Gobierno [en referencia a Mariano Rajoy] diciendo que no nos iban a dejar solos. Si nos hubiera dejado solos, mejor, porque después todo fueron zancadillas», explicó.

Manuel Ángel siguió explicando, a preguntas de su abogado, la indignación que aún siente a flor de piel. «Todavía no nos han aclarado por qué mi hijo murió en el accidente. Esto solo provoca una gran indignación. Una baliza de 800 euros habría evitado todo esto. Tocaríamos a 10 euros por fallecido», añadió. Su hijo también se llamaba Manuel y daba clases de español en el Instituto Cervantes de Budapest. Murió en la curva de Angrois con 40 años. «Aquí hay algo que está claro: nadie tiene la seguridad de que si nos subimos a un tren llegamos a nuestro destino. El Estado nos ha dejado totalmente desprotegidos», añadió.

El primero de la familia en declarar fue otro de sus hijos, Juan. «Llevo nueve años esperando este momento», dijo en referencia a su declaración judicial. «Hoy cierro una puerta y cuando haya sentencia cerraré otra. Nadie se ha acercado para pedirme perdón. Y luego toda esa gente que intenta manipular la verdad, lo que pasó. Esto te hunde. He visto cómo moría mi madre hace dos años sin una respuesta. Es algo que le pudo por el estrés y la depresión que tenía. Nadie se acercó a decirle que el fallecimiento de su hijo nos pesa a todos. Eso es un daño moral», dijo. En conversación telefónica posterior, Juan lamentó no poder haber declarado todas las cosas que tenía previstas, entre ellas interpelar directamente a los abogados del Estado por su actitud durante la instrucción judicial y la propia vista oral.

Francisco, otro hermano, se extendió algo más en lo que significa el daño moral que reclaman. Entre ellos, se refirió al cáncer que se llevó a su madre por todo lo que sufrió por el accidente. En ese sufrimiento, afirmó, está atribuir el descarrilamiento a un «despiste» del maquinista. «O que te digan que la línea era cien por cien segura», dijo en referencia a la declaración judicial del acusado Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la circulación cuando se puso en servicio la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. «Perdone, pero eso es algo que me corresponde a mi», le dijo la jueza. «Pero lo que vienen a decir es que tu hermano muerto bien muerto está porque todo funcionaba correctamente», replicó Francisco.

-No hay sentencia que pueda paliarles. El único consuelo que pueden tener es pensar que fue sin intención. Imagínese lo que puede sentir una víctima si, por ejemplo, se trata de un atentado, le dijo la jueza.

-Como me preguntaron por el dolor…, respondió Francisco.

-Es una obviedad el dolor de unas personas que pierden a un hermano joven. Lo bueno sería que esto acabe de la mejor forma posible.

-Que no quede como que todo estaba bien, porque no estaba bien.

-Eso me corresponde a mí, pero no queda como que estaba bien desde el momento en el que estamos aquí. Hay unos hechos que se atribuyen a dos personas, zanjó la jueza, Elena Fernández Currás.

Guillermo Sierra, otro de los hermanos, explicó que su principal petición es «justicia y reparación, por este orden». «Y que el ADIF y Renfe no sigan ocultando pruebas», añadió. Su hermana María Dolores explicó que la muerte de su hermano fue un «parón» en la vida, una ruptura de la unidad familiar. «Cuando fui a despedirle a estación jamás pensé que me estaba despidiendo de él para siempre. La gente tenía que haber hecho su trabajo, si se hubiese hecho un análisis de riesgos...», declaró.