Los viajeros y las mercancías irán desde Galicia a Francia por rutas ferroviarias diferentes

Rueda de prensa de los presidentes de Cantabria, Galicia y Asturias con el lendakari Iñigo Urkullu, en Vitoria, tras la cumbre atlántica celebrada hace un mes David Aguilar | EFE

«El presidente de la Xunta de Galicia se ha aliado ahora con el País Vasco para decir que hay que presionar a Francia para el corredor atlántico. Que yo sepa no hay ningún tren de alta velocidad previsto entre Ourense y la Y vasca y no existe en los planes. Así que está muy bien presionar a Francia, pero habría que empezar a hablar en España de cómo se hace una línea que vaya de Ourense a León y de León a Vitoria». Estas declaraciones a Europa Press del embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, críticas con la alianza entre Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, esconden una confusión habitual sobre el corredor atlántico transeuropeo: no se tiene en cuenta la especialización de los trazados ferroviarios en viajeros o en mercancías, que irán en gran parte del recorrido por rutas segregadas hacia la frontera francesa.

En una entrevista en La Voz publicada hace dos semanas, el diplomático galo ya aseguró, tras su reunión con el presidente Alfonso Rueda, que no existe un proyecto para conectar por alta velocidad Galicia y el País Vasco vía León, dando a entender que no tiene sentido presionar a Francia con su conexión de alta velocidad desde Burdeos a la frontera cuando el tramo Galicia-León-Palencia-País Vasco apenas se ha desarrollado. «El corredor atlántico es un ideal, pero todavía no se ha concretado nada. Falta la unificación entre Palencia y el País Vasco, por ejemplo. Hay un enorme problema de cómo definir la mejor conexión entre Ourense y León, con las montañas que hay».

La alternativa de la conexión con Francia La Voz

Es evidente que Jean-Michel Casa no tiene en cuenta que la conexión de alta velocidad exclusiva para viajeros con Francia no será a través de León o Palencia, sino por el nuevo acceso de alta velocidad a Galicia. Es decir, vía Zamora y Olmedo, en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid. Ahora mismo los trenes solo pueden ir en dirección sur, pero ya comenzaron los trámites de las expropiaciones para construir un ramal de 8 kilómetros que permitirá a los trenes gallegos ir hacia Valladolid. Esto implica que Galicia tendrá en tres años la posibilidad de comunicarse en AVE —bien con trenes directos o con transbordos— con Palencia, León y Burgos, y también con Cataluña. En un futuro esta conexión también servirá para viajar al País Vasco y a la frontera francesa. Pero para que esto sea posible aún será necesario construir el tramo de cien kilómetros entre Burgos y Vitoria, que actualmente está en fase de redacción de proyectos, y que servirá para conectar con la Y vasca de alta velocidad a la que se refiere el embajador. Esta línea unirá Bilbao, Vitoria y San Sebastián con tráfico mixto (viajeros y mercancias) cuando terminen las obras. Comenzaron en el 2006 y aún no tienen una fecha clara para su finalización. España, tal vez con cierto optimismo, cree que el nuevo trazado entre Burgos y Vitoria podrá estar concluido en el 2030, tras una inversión de unos 1.500 millones de euros.

¿Por qué el Gobierno quiere incluir la línea de alta velocidad a Galicia en el corredor atlántico? pablo gonzález

La parte francesa, según el embajador, «no estará terminada antes del 2040». Además, parece que solo será de alta velocidad estricta hasta Dax, y no hasta la frontera con España, según confirmó en su momento a La Voz el diplomático galo, que admitió que la conexión francesa con el corredor mediterráneo en la frontera catalana está más avanzada.

La línea entre León y Galicia a la que se refiere no está previsto reconvertirla en un trazado de alta velocidad. Aparte de que no sería rentable, los planes del Gobierno español y de la propia Comisión Europea es especializarla en mercancías, para lo que se precisa reformas puntuales de trazado y de instalaciones que se van a licitar en breve, pues ya se han anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. En paralelo, el Ministerio de Transportes pretende incluir oficialmente la línea de alta velocidad Ourense-Olmedo en el corredor atlántico, aprovechando la revisión de este año.