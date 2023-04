El Parlamento de Galicia pide por unanimidad una reunión urgente con el comisionado del corredor atlántico

El comisionado del corredor atlántico, José Antonio Sebastián (a la izquierda), con el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita a Asturias, en marzo. J.L.Cereijido | EFE

El Parlamento gallego ha acordado por unanimidad instar a la Xunta a dirigirse al Gobierno para que convoque de manera urgente una reunión con el comisionado del corredor atlántico y las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León para tratar las necesidades específicas de esta infraestructura.

La proposición no de ley defendida este martes por el parlamentario popular José Manuel Balseiro en el pleno también pide que se incorpore en el plan director 8.000 millones de euros adicionales con el objetivo de financiar las actuaciones que estas comunidades tienen identificadas como prioritarias.

Del mismo modo, solicita la inclusión en la red transeuropea ferroviaria de mercancías (TEN-T) del denominado trazado norte —línea entre Ferrol-A Coruña-Betanzos-Lugo-Monforte-León—, con la correspondiente dotación presupuestaria que permita su completa electrificación.

Por último, el cuarto punto de esta proposición presentada por los populares reivindica garantizar las condiciones de igualdad (oportunidades, inversiones y avances) entre el corredor atlántico de mercancías y el corredor mediterráneo.

En su intervención, Balseiro ha criticado que el comisionado no se activara «ata mes e medio despois» del anuncio de su creación y «con cinco años de retraso con respecto al comisionado del corredor mediterráneo» que, según ha afirmado, «alcanza un nivel de desarrollo muy superior».

Para el diputado popular, esta infraestructura está «chamada a transformar» la red ferroviaria de mercancías y ha apuntado que «de se cumprir os prazos, deberá presentarse o vindeiro mes de outubro».

Con todo, ha lamentado que «as informacións que se van coñecendo sobre os plans do Goberno» son «decepcionantes», por la «pouca ambición» que asegura que contienen y por las «ausencias flagrantes» y la «insuficiente inversión» que se estima.

Apoyos del PSdeG y BNG

La proposición no de ley de los populares ha contado con el apoyo de PSdeG y BNG. Así, en la sesión celebrada este martes en el Pazo do Hórreo, la diputada socialista Patricia Otero avanzó su voto a favor, aunque ha puntualizado que la Xunta «tamén ten deberes pendentes para poder mellorar as súa infraestruturas».

En este sentido, ha reivindicado como «infraestrutura fundamental» el Puerto Seco de Monforte de Lemos (Lugo). «Vostede sabe que está chamado a ser ese nodo central ferroviario fundamental para Galicia, e a Xunta desde 2014 non fixo absolutamente nada», ha reprochado.

Asimismo, ha defendido que Galicia entró «de pleno dereito» en este corredor en el año 2021. «E quen gobernaba? Pedro Sánchez», ha expuesto, antes de afirmar que se trata de una «prioridad» para el Ejecutivo central.

Por su parte, el diputado del BNG Luís Bará ha ironizado con lo «ben que lle senta» a los populares «estar na oposición en Madrid» con estos «arroutadas galeguistas». Además, ha aprovechado su intervención para recordar que en el mapa del corredor atlántico «non están os portos atlánticos galegos» porque «PP e PSOE votaron a favor da exclusión de Galicia no 2013 no Parlamento Europeo». «Son corresponsables desta exclusión, deste erro histórico», ha insistido. Con todo, Bará avanzó el apoyo de los nacionalistas a esta proposición no de ley porque «coincide con moitas outras» que ha trasladado el Bloque.

Enmiendas rechazadas

En todo caso, el BNG ha presentado enmiendas que han sido rechazadas por los populares. Una de ellas, la propuesta de creación de una comisión de seguimiento que tiene que ser de vigilancia y de impulso en la que estén presentes los grupos parlamentarios y los agentes sociales para «facer seguemento deses plans e investimentos».

También el PSdeG ha presentado una enmienda para «dar un pulo decidido» a las obras «pendientes y necesarias» en las plataformas logísticas gallegas, en concreto, en el Puerto Seco de Monforte.

Balseiro ha agradecido las aportaciones, pero ha señalado que mantienen el texto original de la iniciativa para «non desvirtuar a demanda».