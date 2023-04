Los 25 años no cumplidos de Diana Quer

M. Gómez

En el punto donde en agosto del 2016 se le perdió la pista de Diana Quer en A Pobra lucen de nuevo flores frescas. Su madre mandó colocar un centro de rosas blancas con forma de lágrima, una foto de la joven con el mensaje «Diani, tú siempre serás mi luz. Mamá» y un peluche para recordar que este miércoles, 12 de abril, la joven habría cumplido 25 años si su vida no se hubiera truncado en ese lugar cuanto tenía tan solo 18.

En una fecha tan señalada, ese pequeño altar en el camino que lleva a la casa de veraneo en la que Diana pasaba sus vacaciones cuando desapareció es el homenaje de una madre que no olvida a su niña asesinada: «Amada hija, cada día te echo más de menos. Me has dejado grandes lecciones de vida, desde tu partida empatizo mucho más con la gente, soy más humilde y he aprendido a escuchar. Todos estos valores me los enseñaste tú, ninguna madre podrá tener mejor hija».