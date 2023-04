Así fue el primer viaje de Juan Carlos I a Sanxenxo, en mayo del 2022, tras su marcha a Abu Dabi

Juan Carlos I a su llegada al Náutico de Sanxenxo en mayo de 2022, en la que fue su primera visita a España tras irse a vivir a Abu Dabi CAPOTILLO

Once meses después, Juan Carlos I vuelve a Sanxenxo. Tiene previsto viajar al municipio de Pontevedra la próxima semana, entre el 19 y el 23 de abril, para reencontrarse con sus amigos de regatas. La misma razón, disfrutar de una competición de vela, lo llevó en mayo del 2022 a decantarse por este destino para su regreso a España tras casi dos años viviendo en Abu Dabi, a donde se marchó en el 2020 salpicado por los escándalos de sus pagos irregulares en el extranjero. Así fue su primera estancia en Galicia, marcada por la expectación mediática, tras su exilio a los Emiratos Árabes.

Juan Carlos I aterrizó en el aeropuerto de Vigo el 19 de mayo del 2022, El mismo escenario, Peinador, que lo había visto partir 22 meses antes, en agosto del 2020, hacia los Emiratos Árabes. El emérito salió del país en un momento que arreciaban las informaciones sobre su fortuna oculta. Una situación que, según el comunicado emitido entonces por la Casa Real, aconsejaba «trasladarse, en estos momentos, fuera de España».

La expectación que generó la noticia de su regreso fue tal que la centralita telefónica del Concello de Sanxenxo estuvo «colapsada por el aluvión de llamadas interesándose por la visita del rey» y el alcalde, Telmo Martín, tuvo que cancelar su agenda para atender entrevistas. «Estamos encantados de poder demostrarle, una vez más, el cariño que sentimos por él después de dos años de ausencia», señalaba el regidor en aquel momento. Decenas de periodistas llegados de todas las comunidades y también de Portugal conformaron la primera escena que pudo ver el emérito a su regreso a España. Además de la comitiva que lo recibió, capitaneada por su hija, la infanta Elena, con quien posaba esta misma semana en Abu Dabi junto a Froilán, y por su amigo Pedro Campos y su mujer, quienes fueron sus anfitriones durante la visita.

El rey emérito se alojó durante aquella estancia en Galicia en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo. Su llegada a la vivienda, que se ubica en la parroquia en Nanín, estuvo acompañada por gritos de «¡viva España!» y «¡viva el rey!» proferidos por varias decenas de vecinos. El propio Pedro Campos reconocía, horas antes de desplazarse a Peinador, que estaban desbordados por la expectación generada por su visita y que el emérito sentía «mucha ilusión por volver a España».

Juan Carlos I, a bordo del Bribón el pasado mes de mayo, cuando viajó a Sanxenxo en el que fue su primera visita tras marcharse a vivir a Abu Dabi CAPOTILLO

Pero no fue hasta el día siguiente, el viernes 20 de mayo, cuando Juan Carlos I se dio un auténtico baño de masas. Cerca de doscientos periodistas acreditados, algunos de ellos de medios franceses y portugueses, esperaban su llegada al Real Club Náutico de Sanxenxo, donde ese fin de semana se celebraba el Trofeo InterRías del Circuito Copa España 2022 de clase 6mR, en el que participaba su embarcación, el Bribón. Una llegada que también aguardaban, bajo un sol de justicia, decenas de vecinos y turistas. «Desbordados» y «abrumados» eran las palabras que más se repetían en capital turística de las Rías Baixas, que registró una ocupación hotelera como las de agosto, cercana a un 90 %. Por supuesto, no todo fueron caras amables. Medio centenar de personas protagonizaron una protesta antimonárquica en las inmediaciones del puerto deportivo. Y es que la visita, que no estuvo exenta de polémica, causó un importante revuelo en la política nacional.

Con bastón, polo del Real Club Náutico de Sanxenxo, espalda encorvada y asistido para desplazarse, el emérito llegó al puerto deportivo recibido por decenas de personas con vítores de «viva el rey» y banderas de España. Juan Carlos I, que llevaba sin competir desde una regata celebrada en la ría de Pontevedra en el 2019, no disputó la prueba, pero sí navegó unas cuatro horas en el barco de acompañamiento. Emocionado por el recibimiento y pese a que no hizo declaraciones público, reconoció ante su círculo de amigos estar muy contento por volver a Galicia. «Yo siempre estoy en deuda con Sanxenxo», dijo el monarca, según el alcalde de la localidad.

Juan Carlos I se reencontró con su nieto Pablo Urdangarín durante un partido de balonmano celebrado en Pontevedra, durante su visita a España en mayo del 2022 Ramón Leiro

A lo largo del fin de semana, además de participar y, prácticamente, protagonizar la regata en la que finalmente triunfaron el Bribón y el Stella, el rey emérito asistió a un partido de balonmano en Pontevedra entre el equipo local, el Cisne, y el Barcelona B, donde juega su nieto e hijo de la infanta Cristina, Pablo Urdangarin. Con la polémica servida, fueron varios los cargos políticos que decidieron no asistir al encuentro para no coincidir con Juan Carlos I, pese a que esa jornada lograron el ascenso.

Una vez entregados los trofeos y de nuevo entre vítores, el rey emérito puso a rumbo a Madrid, donde esperaba «muchos abrazos y ver a la familia». Aunque tanto la infanta Elena como la infanta Cristina le habían visitado en Abu Dabi, Juan Carlos no había vuelto a ver a Felipe VI ni tampoco a doña Sofía. El lunes 23 de mayo se encontraba con ellos en el palacio de la Zarzuela, en una visita de once horas de duración que permitió a padre e hijo mantener «un amplio tiempo de conversación» y se abrió incluso la posibilidad de que el emérito volviese a residir en España. Sin embargo, tras aquella primera visita, Juan Carlos I no ha vuelto a pisar territorio nacional. Habrá que esperar al próximo 19 de abril para verlo de nuevo en Sanxenxo.