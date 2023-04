Galicia cierra una Semana Santa con más del 75 % de ocupación hotelera

MARCOS CREO El tiempo anima a los primeros bañistas en la playa de Silgar CAPOTILLO Peregrinos llegan al Obradoiro PACO RODRÍGUEZ Bañistas en la playa de Portocelo, en Marín CAPOTILLO Turistas en Ourense MIGUEL VILLAR Colas de turistas en Santiago XOAN A. SOLER Playa de A Concha-Compostela, en Vilagarcía MONICA IRAGO Los turistas visitan Sanxenxo CAPOTILLO Turistas en el casco histórico de Ourense MIGUEL VILLAR Turistas en la playa de As Catedrais Pepa Losada Turistas en A Coruña MIGUEL MIRAMONTES Terrazas repletas en Sanxenxo CAPOTILLO CAPOTILLO CAPOTILLO Visitantes ante la oficina de turismo de Ourense MIGUEL VILLAR Peregrinos en Pontearnelas Mónica Irago MIGUEL VILLAR Peregrinos a su llegada a Santiago XOAN A. SOLER Turistas llegan a A Coruña MIGUEL MIRAMONTES Turistas observan la playa de As Catedrais Pepa Losada Turistas en la Torre de Hércules Germán Barreiros Pepa Losada Pepa Losada Pepa Losada Xoán Carlos Gil Xoán Carlos Gil Xoán Carlos Gil Xoán Carlos Gil Xoán Carlos Gil

No fue ayer el mejor día de playa de la Semana Santa, pero lo cierto es que la meteorología impulsó unos días de alta ocupación hotelera en los principales destinos de la comunidad que, según los empresarios del sector, han estado por encima del 75 %. El hecho de que fuera un día menos propicio para acudir a las playas facilitó que no hubiera grandes atascos en los peajes gallegos. La ocupación real se sabrá mañana por la tarde, pero la apreciación general rayaba ayer la euforia por la rápida recuperación de la que se ha beneficiado el turismo en Galicia. El presidente del clúster del turismo gallego, Cesáreo Pardal, señalaba que todos los destinos se han beneficiado de las buenas condiciones meteorológicas y de un efecto rebote tras la pandemia que ha llevado a muchos turistas a primar la necesidad de pasar unos días fuera de casa frente al aumento de los precios: «De todos modos, en Galicia hemos hecho un esfuerzo importante —explicaba ayer Pardal— ya que, si el coste de la vida se ha incrementado alrededor de un 30 %, el sector no ha subido más allá del 10 %».

Uno de los indicadores que refleja el éxito del turismo gallego durante esta Semana Santa reside en las 12.000 compostelas entregadas en Santiago a otros tantos peregrinos desde el inicio del mes, un récord absoluto, especialmente meritorio al producirse tras un doble año Xacobeo. El tirón del Camino ha contribuido a esta Semana Santa de récord de la que hoy se conocerán datos más exactos. Pero es un hecho que el buen tiempo arrojó imágenes insólitas para abril, como las playas de Silgar o de Samil llenas de bañistas como en un día central de verano.

De acuerdo con las estimaciones de Cesáreo Pardal, pendientes de que los datos sean contrastados a lo largo del día de hoy, las Rías Baixas tuvieron índices de ocupación cercanas al 95 %, en A Mariña lucense, especialmente en Viveiro, rozaron el 100 %, en tanto que en Vigo, A Coruña, Costa da Morte, Santiago y la Ribeira Sacra, las cifras rondaron entre el 80 y el 85 %: «Nos parecemos ya a los resultados del 2019 —explica el presidente del clúster— por lo que debemos seguir promocionándonos adecuadamente para que el sector turístico siga creciendo».

Cesáreo Pardal solo expresó una queja sobre el resultado de esta Semana Santa: la escasez de personal en la hostelería. «Nos preocupa mucho la falta de mano de obra. Algo falla en el sistema cuando hay tanta gente en el paro o como fijos discontinuos y luego no encontramos personal. Si esto no se soluciona, no podremos atender adecuadamente a la gente que venga a visitarnos», apuntó Pardal.