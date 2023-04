Galicia cerró la Semana Santa superando el 80 % de ocupación, y con el Camino en cifras récord

Este domingo se formaron de nuevo colas de peregrinos y turistas para acceder a la Catedral. PACO RODRÍGUEZ

Galicia ha cerrado este año una Semana Santa «fantástica», con datos de ocupación que, en muchos puntos, han superado el 90 % y alcanzado el lleno total y con un empujón importante por parte del Camino de Santiago, que está «tirando como nunca». Así lo ha afirmado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al ser preguntado por los medios acerca de los resultados turísticos de la comunidad a su llegada a la sede del PP en Madrid para participar en el Comité Ejecutivo.

Con el buen tiempo, que acompañó al turismo, ha explicado Rueda, las previsiones de las asociaciones y empresarios del sector turístico que se movían en una horquilla del 60 al 80 % incluso se han superado, con destinos como Santiago y las Rías Baixas en los que se ha alcanzado el lleno total, y en otros prácticamente el 90 %. «Polo tanto, moi bo balance que fai prever un verán excepcional», señaló.

En cuanto al Camino de Santiago, dijo el presidente de la Xunta que está «tirando como nunca». «Estamos agora mesmo case dobrando as cifras do ano santo do ano pasado, que xa foron cifras récord», explicó, muy satisfecho con unas cifras «de máis dun 10 % do PIB de Galicia que nos auguran un gran ano tamén para o 2023» para el turismo gallego.

Santiago, llena de peregrinos

Según los datos que ha presentado el presidente de Hostelería Compostela, Thor Rodríguez, la ocupación en Semana Santa rondó el 75 % de media en Santiago, una cifra que ha definido como muy buena, teniendo en cuenta la capacidad hotelera de la ciudad, con mucha oferta.

La mayoría de quienes llegaron a Santiago fueron peregrinos, por lo que «ya se nota la reactivación» de la ruta. Así, Rodríguez ha apuntado que un «claro reflejo» de esto ha sido la cola de acceso a la Catedral, que llegaba estos días hasta la rúa Nova.

En cuanto a la procedencia de los viajeros, la mayoría han sido nacionales, aunque «también ha habido muchos italianos e ingleses». Además de las estancias, en la restauración han apreciado también la afluencia de las escapadas de un día de los propios gallegos, así como de portugueses, a la ciudad, «con una alta concentración de personas en las horas de comidas y cenas».

Despegue del Camino

La Semana Santa se cerró con algo más de 14.000 compostelas selladas por la Oficina del Peregrino entre el 1 de abril, fin de semana de inicio de estas fiestas, y el Domingo de Pascua. Con ello, el que tradicionalmente se considera el arranque de la temporada alta en Galicia, especialmente en el Camino, viene marcado una vez más por la fortaleza de la ruta, finalizado ya el doble año Xacobeo.

Los peregrinos que durante estos nueve días llegaron a Galicia y obtuvieron su credencial suponen el 85 % de todos los que lo hicieron en los tres primeros meses del año y superan tanto a los del primer trimestre del 2022 como a los del primer trimestre del 2021. En concreto, suponen un 132 % más que los llegados en el mismo período del año pasado.

De los 14.017 peregrinos que llegaron a Compostela estos días, algo más del 52 % hicieron el Camiño Francés, seguido en preferencia por el Portugués, el Portugués por la Costa, el Inglés, el Primitivo y la Vía de la Plata, en ese orden.

En cuanto a su procedencia, casi el 59 % eran españoles, lo que implica que los extranjeros suponen un 41 %. Las nacionalidades más frecuentes son los portugueses (6,93 % del total), los alemanes (4,53 %) y los estadounidenses (3,5 %).

En cuanto a las autonomías, volvió a liderar Madrid, con el 24 % de los peregrinos españoles, seguida de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.