El jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia: «Con el accidente de Xove parece que hemos vuelto atrás 20 años»

El teniente coronel Hidalgo, en la sede del Sector de Tráfico de Galicia. MARCOS MÍGUEZ

«Con el accidente de Xove da la sensación de que hemos vuelto atrás más de veinte años, cuando muchos jóvenes hacían aquellas rutas de madrugada para desplazarse a la movida de Ordes, de Vilalba... En aquellos años eran muy frecuentes este tipo de accidentes». Antonio Hidalgo (Madrid, 1972) recuerda perfectamente aquellos tiempos difíciles, «cuando había 400 muertos al año en la carretera». Llegó a Galicia en 1997 como teniente y tiene claras aquellas tragedias y aquellas madrugadas de alcohol y accidentes: «Parecía que los fines de semana salía a la carretera gente diferente a la que conducía el resto de la semana».

—Y el accidente de Xove hace recordar aquellos años. ¿Qué ocurrió?

—Estamos en plena investigación para saber qué pasó, si hubo un exceso de velocidad o una distracción. Y estamos a la espera de los resultados de las pruebas de alcohol y drogas al conductor, aunque hay que tener claro que en los accidentes de tráfico nunca hay una sola causa. Pero, sobre todo, parece que en este caso hay un exceso de confianza que lleva a relajar las medidas de seguridad.

—¿Se refiere usted a un exceso de confianza porque era un trayecto corto?

—Sí, es eso de lo que hablamos. Es el exceso de confianza al realizar un trayecto de poco más de un kilómetro. Era una distancia tan corta que casi se podía ir andando. Esa confianza puede hacer que vayan seis personas en un coche de cinco plazas o que los ocupantes de los asientos traseros no se pongan el cinturón. Eso es lo más peligroso, y normalmente no sucede cuando se trata de hacer un viaje largo.

—Sorprende que a estas alturas se use poco el cinturón de seguridad.

—Claro que sorprende. Es un problema de concienciación, de educación vial. Nosotros lo vemos a diario porque vemos a muchas personas a las que denunciamos porque no lo usan. Y siempre responden lo mismo: «No lo puse porque iba ahí al lado». Es increíble que hoy en día aún haya conductores y pasajeros que no se ponen el cinturón cuando se suben a un coche sabiendo que salva vidas. Hay que tener en cuenta que el uso del cinturón de seguridad reduce las posibilidades de morir o de sufrir lesiones graves en un siniestro de tráfico.

—¿Por qué dice que es un problema de concienciación?

—Porque se sabe que el cinturón de seguridad es clave para salvar vidas, y tenemos muchos ejemplos. Como el del accidente del autobús que cayó al río Lérez la pasada Nochebuena. Hubo siete muertos, pero recordemos que se salvaron el conductor y una pasajera, que llevaban puesto el cinturón de seguridad. Y en los vuelcos, su uso es mucho más importante para poder salvar la vida.

—¿Qué cree que se puede hacer para reducir los accidentes?

—Lo ideal es la concienciación. Y que la seguridad vial se trabaje desde las escuelas. Que todo el mundo sea consciente de los riesgos de la carretera, no solo por miedo a la denuncia. La mayoría de los accidentes se producen en los desplazamientos cortos, cuando nos confiamos y creemos que no nos va a pasar nada y que tampoco va a haber guardias civiles para denunciar. Queda mucho por hacer, sobre todo en educación, y ya desde pequeños. Y por nuestra parte tenemos que luchar contra tres aspectos principales en seguridad vial, que son el alcohol, los excesos de velocidad y el uso del cinturón de seguridad. No hay que olvidar que uno de cada cuatro fallecidos no lo llevaban puesto en el momento del accidente. Parece mentira que en el año que estamos la gente no use el cinturón. Por eso apelo otra vez a la concienciación porque nosotros no podemos estar en todos los sitios vigilando.

—¿Cómo lucha la Guardia Civil de Tráfico contra esos problemas que ha mencionado?

—Intentamos tener la máxima visibilidad posible, que los conductores sepan que estamos ahí, que vamos a estar en zonas próximas a fiestas y verbenas. Que va a haber controles de velocidad y de alcohol a cualquier hora y en cualquier carretera. Tenemos que tener mucha movilidad para que se tenga la sensación de que en cualquier momento puede haber un guardia civil cumpliendo su misión de evitar accidentes.

«Todos los días hay positivos por alcohol»

La conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo un grave problema en las carreteras gallegas. Cada semana se detectan unos 200 casos de alcoholemias positivas. No es la situación de hace veinte años, pero siguen siendo muchos casos.

—Y eso pese a las campañas de información y de vigilancia.

—En Galicia estamos en campaña de alcoholemia todos los días. Todos los días hay algún positivo en alcohol. Y últimamente estamos detectando también un aumento del consumo de drogas en los conductores.

—La conducción bajo los efectos del alcohol es uno de los graves problemas del tráfico.

—Sí, por eso los conductores que se ponen al volante tras haber bebido tienen que saber que en cualquier momento puede haber una patrulla que les va a hacer una prueba, a cualquier hora y en cualquier carretera. Es cierto que se ha mejorado mucho en el tema del alcohol al volante, pero hay que mantenerse siempre en alerta.

—Y los atropellos, otro problema muy presente en las carreteras de Galicia.

—Es cierto. Los atropellos a peatones representan un 15 % de la accidentalidad en Galicia. Y también hacen siempre la misma ruta, van confiados por zonas conocidas. Y no se dan cuenta de que el conductor puede ir distraído, o con alcohol, o con exceso de velocidad…. La carretera es muy peligrosa y siempre hay que estar alerta. Tienes que ser consciente de eso, de que tu puedes ir bien, pero puede venir alguien mal. Es un problema que preocupa mucho porque la gente camina por la carretera muy confiada, sin ser consciente del peligro.

«En Galicia, la vida diaria se hace al lado de la carretera»

Las características y la forma de vida hacen de Galicia un lugar con unas singularidades especiales en cuestiones de tráfico y seguridad vial.

—Galicia tiene muchas travesías. Y casas y negocios en la carretera.

—En Galicia tenemos ese problema, que la vida se hace al lado de la carretera. Hasta los bares, como hemos visto en dos accidentes recientes, están en plena carretera. Cogemos el coche para todo, para hacer la vida diaria porque la población está muy diseminada. Eso da una idea de que Galicia es distinta en cuestiones de tráfico. Eso no pasa en otras comunidades. Y en todo eso hace falta mucha concienciación, conocer los riesgos. Esa es la mejor forma de bajar la siniestralidad.

—¿La operación especial de Semana Santa es también distinta en Galicia?

—Nuestra operación Semana Santa es la de los desplazamientos cortos, que es en los que estamos más relajados y confiados. Eso lo vemos muchos fines de semana, cuando la gente coge el coche para ir a comprar el pan o para tomar un vino o visitar a un familiar. En esos desplazamientos cortos es donde centramos nuestros esfuerzos de vigilancia, donde intentamos ser más visibles y que esa gente que hace ese tipo de desplazamientos no se confíe y no relaje las medidas de seguridad. Que sepa que puede haber una patrulla en su recorrido y que, por ejemplo, le pueden hacer una prueba de alcohol.

—O que puede haber un radar para controlar la velocidad.

—Como le decía antes, queremos hacernos mucho más visibles. Lo que buscamos es que los conductores tengan claro que en cualquier sitio puede haber una patrulla de Tráfico, tanto en una carretera secundaria como en una autovía o una autopista. Pero de todas formas hay que pensar que un radar puede estar en cualquier sitio, porque es una zona de accidentes o porque se han detectado tramos de riesgo elevado. No solo hay radares en las travesías. La velocidad es uno de los principales factores en la siniestralidad.

—¿Queda mucho por mejorar para que no haya accidentes?

—Algún día los coches no se moverán si alguien no se pone el cinturón o si el conductor ha bebido. La tecnología evoluciona, los coches y las carreteras son más seguros y cada vez somos más conscientes de los riesgos. Queda camino por recorrer. Pero la cota cero de accidentes mortales llegará, seguro.